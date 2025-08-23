https://ria.ru/20250823/film-2037136565.html
В Запорожской области готовятся снимать фильм о событиях СВО
В Запорожской области готовятся снимать фильм о событиях СВО - РИА Новости, 23.08.2025
В Запорожской области готовятся снимать фильм о событиях СВО
Полнометражный художественный фильм о событиях специальной военной операции готовятся снимать на территории Запорожской области, рассказала РИА Новости режиссёр РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T11:00:00+03:00
2025-08-23T11:00:00+03:00
2025-08-23T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984384569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_859f0253ce29f23a846e179acb505eae.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 авг- РИА Новости. Полнометражный художественный фильм о событиях специальной военной операции готовятся снимать на территории Запорожской области, рассказала РИА Новости режиссёр картины Лика Крылаева. Она пояснила, что прибыла в Запорожскую область для подготовки к съёмкам. "Я осмотрела локации для своего своего полнометражного фильма "Сапер" . Осмотрели локации, пообщались с бойцами. Выбрали бойцов, с которых будем писать (образы - ред.)... Мы в скором времени начнем съемки. Идет активная подготовка ... Будут играть заслуженные артисты",- сказала Крылаева Она отметила, что во время нахождения в зоне СВО на территории Запорожской области был отснят материал для многосерийного документального фильма о добровольском подразделении "Центр специального назначения "БАРС - Сармат" . "Снимаю документальный фильм, четыре серии про "БАРС - Сармат". Я считаю это легендарное подразделение. Это подразделение, где главное - мозги. Это технический момент... Сейчас война дронов, и ребята занимаются очень важным делом ",- рассказала Крылаева.
https://ria.ru/20250823/kniga-2037109533.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984384569_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2d86528c4405f5caa2300fe6beea37d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
В Запорожской области готовятся снимать фильм о событиях СВО
На территории Запорожской области снимут художественный фильм о событиях СВО
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 авг- РИА Новости. Полнометражный художественный фильм о событиях специальной военной операции готовятся снимать на территории Запорожской области, рассказала РИА Новости режиссёр картины Лика Крылаева.
Она пояснила, что прибыла в Запорожскую область
для подготовки к съёмкам.
"Я осмотрела локации для своего своего полнометражного фильма "Сапер" . Осмотрели локации, пообщались с бойцами. Выбрали бойцов, с которых будем писать (образы - ред.)... Мы в скором времени начнем съемки. Идет активная подготовка ... Будут играть заслуженные артисты",- сказала Крылаева
Она отметила, что во время нахождения в зоне СВО на территории Запорожской области был отснят материал для многосерийного документального фильма о добровольском подразделении "Центр специального назначения "БАРС - Сармат" .
"Снимаю документальный фильм, четыре серии про "БАРС - Сармат". Я считаю это легендарное подразделение. Это подразделение, где главное - мозги. Это технический момент... Сейчас война дронов, и ребята занимаются очень важным делом ",- рассказала Крылаева.