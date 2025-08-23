Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области готовятся снимать фильм о событиях СВО
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 23.08.2025
В Запорожской области готовятся снимать фильм о событиях СВО
Полнометражный художественный фильм о событиях специальной военной операции готовятся снимать на территории Запорожской области, рассказала РИА Новости режиссёр
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 авг- РИА Новости. Полнометражный художественный фильм о событиях специальной военной операции готовятся снимать на территории Запорожской области, рассказала РИА Новости режиссёр картины Лика Крылаева. Она пояснила, что прибыла в Запорожскую область для подготовки к съёмкам. "Я осмотрела локации для своего своего полнометражного фильма "Сапер" . Осмотрели локации, пообщались с бойцами. Выбрали бойцов, с которых будем писать (образы - ред.)... Мы в скором времени начнем съемки. Идет активная подготовка ... Будут играть заслуженные артисты",- сказала Крылаева Она отметила, что во время нахождения в зоне СВО на территории Запорожской области был отснят материал для многосерийного документального фильма о добровольском подразделении "Центр специального назначения "БАРС - Сармат" . "Снимаю документальный фильм, четыре серии про "БАРС - Сармат". Я считаю это легендарное подразделение. Это подразделение, где главное - мозги. Это технический момент... Сейчас война дронов, и ребята занимаются очень важным делом ",- рассказала Крылаева.
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 авг- РИА Новости. Полнометражный художественный фильм о событиях специальной военной операции готовятся снимать на территории Запорожской области, рассказала РИА Новости режиссёр картины Лика Крылаева.
Она пояснила, что прибыла в Запорожскую область для подготовки к съёмкам.
"Я осмотрела локации для своего своего полнометражного фильма "Сапер" . Осмотрели локации, пообщались с бойцами. Выбрали бойцов, с которых будем писать (образы - ред.)... Мы в скором времени начнем съемки. Идет активная подготовка ... Будут играть заслуженные артисты",- сказала Крылаева
Она отметила, что во время нахождения в зоне СВО на территории Запорожской области был отснят материал для многосерийного документального фильма о добровольском подразделении "Центр специального назначения "БАРС - Сармат" .
"Снимаю документальный фильм, четыре серии про "БАРС - Сармат". Я считаю это легендарное подразделение. Это подразделение, где главное - мозги. Это технический момент... Сейчас война дронов, и ребята занимаются очень важным делом ",- рассказала Крылаева.
