"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за Украины

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Инициатива европейских лидеров об отправке войск на Украину является безумной и вызывает сопротивление, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Макрон хочет отправить солдат на Украину ? Пока что он получает одну пощечину за другой! Французская армия совершенно не горит желанием. Многие европейские страны категорически отказываются. Его даже унижают! Будьте тверды и отвергните это безумие!", — написал он.В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.

