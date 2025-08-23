https://ria.ru/20250823/evropa-2037220647.html
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за Украины
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за Украины - РИА Новости, 23.08.2025
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за Украины
Инициатива европейских лидеров об отправке войск на Украину является безумной и вызывает сопротивление, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T22:05:00+03:00
2025-08-23T22:05:00+03:00
2025-08-23T22:18:00+03:00
в мире
украина
франция
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b29e47c837870ab0f5d4709a5c6bac76.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Инициатива европейских лидеров об отправке войск на Украину является безумной и вызывает сопротивление, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Макрон хочет отправить солдат на Украину ? Пока что он получает одну пощечину за другой! Французская армия совершенно не горит желанием. Многие европейские страны категорически отказываются. Его даже унижают! Будьте тверды и отвергните это безумие!", — написал он.В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
https://ria.ru/20250823/evropa-2037213422.html
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_23b76f594ef9509e7ecb543443553ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, владимир зеленский
В мире, Украина, Франция, Владимир Зеленский
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за Украины
Филиппо: идея отправки европейских войск на Украину абсолютно безрассудна