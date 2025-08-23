"Спонсоры апокалипсиса": на Западе запаниковали из-за решения ЕС по Украине
Rebelión: ЕС жертвует своим суверенитетом ради продолжения конфликта на Украине
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Европейские лидеры, взяв на себя расходы за американское оружие для Украины, променяли свой суверенитет на возможность продолжать конфликт с Россией, пишет испанское издание Rebelión.
"Роль Европы в этом соглашении понизилась от потенциального геополитического союзника до обычного финансового спонсора апокалипсиса. Взяв на себя расходы за весь этот смертоносный арсенал, европейские власти не только отказываются от своего стратегического суверенитета, вновь попадая в зависимость от военно-промышленного комплекса США, но и превращают своих граждан в невольных участников чужого конфликта", — говорится в материале.
Издание отмечает, что капитализм не стремится к прекращению конфликтов, а воспроизводит их как условие своего выживания. Целью переговоров является не помощь Украине, а превращение ее в подчиненный рынок, зависимый от военного долга, который определит ее будущее на многие поколения вперед, резюмируется в тексте.
19 августа издание Financial Times сообщило со ссылкой на просмотренный документ, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности от Соединенных Штатов.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.