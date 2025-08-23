Рейтинг@Mail.ru
Иллюзия о весе Евросоюза в геополитике развеялась, заявил Драги - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/evropa-2037107112.html
Иллюзия о весе Евросоюза в геополитике развеялась, заявил Драги
Иллюзия о весе Евросоюза в геополитике развеялась, заявил Драги - РИА Новости, 23.08.2025
Иллюзия о весе Евросоюза в геополитике развеялась, заявил Драги
Иллюзия о том, что Евросоюз имеет вес в геополитике и международной торговле развеялась с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа, считает бывший... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T03:33:00+03:00
2025-08-23T03:33:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
марио драги
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102558/31/1025583199_0:313:2000:1438_1920x0_80_0_0_6930b6c2db105bdf60d7c12b6b39f1de.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Иллюзия о том, что Евросоюз имеет вес в геополитике и международной торговле развеялась с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа, считает бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. "В течение многих лет Европейский союз верил, что экономическое измерение с его 450 миллионами потребителей несет с собой вес в геополитике и в международных торговых отношениях. Этот год запомнится как год, когда эта иллюзия развеялась", - заявил Драги, его слова приводит издание Corriere della Sera. По словам экс-премьера Италии, точкой невозврата стал приход к власти в США Дональда Трампа, после чего все изменилось. "Нам пришлось смириться с пошлинами, введенными нашим крупнейшим торговым партнером и давним союзником, США. Этот же союзник подтолкнул нас увеличить военные расходы - решение, которое, возможно, нам все равно следовало бы принять, но (мы сделали это - ред.) в форме и способами, которые, вероятно, не отражают интересы Европы", - добавил он. Кроме того, Драги подчеркнул второстепенную роль ЕС в переговорах об урегулировании конфликта на Украине, наблюдательную роль блока в ходе нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, а также обострением ситуации в секторе Газа. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
https://ria.ru/20250821/sdelka-2036838695.html
https://ria.ru/20250819/tramp-2036385681.html
https://ria.ru/20250820/ssha-2036418053.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102558/31/1025583199_0:55:2000:1555_1920x0_80_0_0_84bb92ab7fb855ad2f668619589eb634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, марио драги, владимир путин, евросоюз, европейский центральный банк, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Марио Драги, Владимир Путин, Евросоюз, Европейский центральный банк, НАТО
Иллюзия о весе Евросоюза в геополитике развеялась, заявил Драги

Экс-премьер Италии Драги: иллюзия о весе ЕС в мире развеялась с приходом Трампа

© AP Photo / Michael ProbstЭкс-глава ЕЦБ Марио Драги
Экс-глава ЕЦБ Марио Драги - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Michael Probst
Экс-глава ЕЦБ Марио Драги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Иллюзия о том, что Евросоюз имеет вес в геополитике и международной торговле развеялась с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа, считает бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.
"В течение многих лет Европейский союз верил, что экономическое измерение с его 450 миллионами потребителей несет с собой вес в геополитике и в международных торговых отношениях. Этот год запомнится как год, когда эта иллюзия развеялась", - заявил Драги, его слова приводит издание Corriere della Sera.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Советник Трампа оценил важность торговой сделки с ЕС для США
21 августа, 19:08
По словам экс-премьера Италии, точкой невозврата стал приход к власти в США Дональда Трампа, после чего все изменилось.
"Нам пришлось смириться с пошлинами, введенными нашим крупнейшим торговым партнером и давним союзником, США. Этот же союзник подтолкнул нас увеличить военные расходы - решение, которое, возможно, нам все равно следовало бы принять, но (мы сделали это - ред.) в форме и способами, которые, вероятно, не отражают интересы Европы", - добавил он.
Кроме того, Драги подчеркнул второстепенную роль ЕС в переговорах об урегулировании конфликта на Украине, наблюдательную роль блока в ходе нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, а также обострением ситуации в секторе Газа.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп показал, что не рад непрошеным гостям из ЕС, считает эксперт
19 августа, 20:19
После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
США продают Европе оружие для Украины с наценкой, заявил Бессент
20 августа, 03:14
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампМарио ДрагиВладимир ПутинЕвросоюзЕвропейский центральный банкНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала