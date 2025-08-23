Партия Вилдерса в Нидерландах выступила против приема новых членов в ЕС
Партия Вилдерса призвала прекратить переговоры о приеме новых членов в ЕС
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 23 авг - РИА Новости. Нидерландская правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса призывает окончательно прекратить переговоры со всеми странами-кандидатами о вступлении в ЕС, говорится в предвыборной программе партии, опубликованной в субботу.
Партия свободы напомнила, что выступает за суверенные Нидерланды, то есть самостоятельное управление своей страной и контроль над своими деньгами, и решительно неприемлет геополитический Евросоюз и идею европейского сверхгосударства.
"Мы сохраним, восстановим и реализуем наше право вето: Нидерланды должны использовать все возможные права вето, включая такое право относительно бюджета ЕС, чтобы добиться отказа от предоставления убежища и иммиграции, более гибкой политики в области охраны природы и азота, а также чтобы перестроить ЕС изнутри", - обещает партия Вилдерса.
Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
Кабмин Нидерландов назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября.
Правительственная коалиция Нидерландов, в состав которой вошли Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB), продержалась у власти почти год. На ее формирование ушло почти полгода после внеочередных парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2023 года. Коалиция была сформирована в середине мая 2024 года, а в июле того же года новый кабмин, возглавляемый беспартийным деятелем и бывшим главой разведслужбы страны Схофом, принес присягу королю Нидерландов и приступил к исполнению своих обязанностей.
ЕС выделил Украине очередной транш помощи
22 августа, 16:12