В Ельце и четырех районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА
В Ельце и четырех районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025
В Ельце и четырех районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и четырёх районах Липецкой области, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T23:33:00+03:00
2025-08-23T23:33:00+03:00
2025-08-23T23:35:00+03:00
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и четырёх районах Липецкой области, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец, Елецкого муниципального района, Долгоруковского муниципального района, Становлянского муниципального округа, Измалковского муниципального округа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Ельце и четырех районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА
МЧС: в Ельце и еще четырех районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА