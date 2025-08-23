Рейтинг@Mail.ru
В Ельце и четырех районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 23.08.2025 (обновлено: 23:35 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/elets-2037225838.html
В Ельце и четырех районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА
В Ельце и четырех районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025
В Ельце и четырех районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и четырёх районах Липецкой области, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T23:33:00+03:00
2025-08-23T23:35:00+03:00
елец
липецкая область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461984_0:252:3073:1982_1920x0_80_0_0_3e0f944997701a1f7ea35839aff259c3.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и четырёх районах Липецкой области, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец, Елецкого муниципального района, Долгоруковского муниципального района, Становлянского муниципального округа, Измалковского муниципального округа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250823/aeroport-2037225552.html
елец
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461984_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_e9159ddcc1fadc7d73b62526ccc3a8ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елец, липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Елец, Липецкая область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ельце и четырех районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА

МЧС: в Ельце и еще четырех районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие
Железобетонное укрытие - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Железобетонное укрытие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и четырёх районах Липецкой области, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец, Елецкого муниципального района, Долгоруковского муниципального района, Становлянского муниципального округа, Измалковского муниципального округа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Шереметьево сняли временные ограничения
Вчера, 23:29
 
ЕлецЛипецкая областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала