https://ria.ru/20250823/elets-2037225838.html

В Ельце и четырех районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА

В Ельце и четырех районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025

В Ельце и четырех районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и четырёх районах Липецкой области, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T23:33:00+03:00

2025-08-23T23:33:00+03:00

2025-08-23T23:35:00+03:00

елец

липецкая область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461984_0:252:3073:1982_1920x0_80_0_0_3e0f944997701a1f7ea35839aff259c3.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и четырёх районах Липецкой области, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец, Елецкого муниципального района, Долгоруковского муниципального района, Становлянского муниципального округа, Измалковского муниципального округа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250823/aeroport-2037225552.html

елец

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елец, липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)