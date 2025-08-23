Рейтинг@Mail.ru
В Москве проходит транспортный электрофестиваль
11:56 23.08.2025 (обновлено: 13:23 23.08.2025)
В Москве проходит транспортный электрофестиваль
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль проходит в столице в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости. В рамках фестиваля состоится торжественный парад электротранспорта, в ходе которого электробусы, электромобили и электромотоциклы проедут по Садовому кольцу. Колонна из электротранспорта уже собирается на старте в рамках фестиваля. Старт парада состоится в 12.00 по мск. Любой желающий по предварительной регистрации сможет принять участие в параде на личном электромобиле или электромотоцикле. Также зрители смогут посетить интерактивные зоны проекта "Энергия Москвы", сервиса "Велобайк" и Мосгортранса, увидеть выставочные образцы электротранспорта. На фестивале выступят автоблогеры Эрик Китуашвили (Давидыч) и Кирилл Петров (Варпач), диджеи и артисты. Для гостей также организованы различные активности, мастер-классы и розыгрыши. Организаторы подготовили стенды на тему электротранспорта и площадки партнеров.
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль проходит в столице в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.
В рамках фестиваля состоится торжественный парад электротранспорта, в ходе которого электробусы, электромобили и электромотоциклы проедут по Садовому кольцу. Колонна из электротранспорта уже собирается на старте в рамках фестиваля. Старт парада состоится в 12.00 по мск.
Любой желающий по предварительной регистрации сможет принять участие в параде на личном электромобиле или электромотоцикле.
Также зрители смогут посетить интерактивные зоны проекта "Энергия Москвы", сервиса "Велобайк" и Мосгортранса, увидеть выставочные образцы электротранспорта.
На фестивале выступят автоблогеры Эрик Китуашвили (Давидыч) и Кирилл Петров (Варпач), диджеи и артисты. Для гостей также организованы различные активности, мастер-классы и розыгрыши.
Организаторы подготовили стенды на тему электротранспорта и площадки партнеров.
