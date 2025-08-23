В Москве проходит транспортный электрофестиваль
Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль проходит в столице
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники перед началом парада экологичной техники в рамках Московского транспортного электрофестиваля. 23 августа 2025
Участники перед началом парада экологичной техники в рамках Московского транспортного электрофестиваля. 23 августа 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль проходит в столице в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.
В рамках фестиваля состоится торжественный парад электротранспорта, в ходе которого электробусы, электромобили и электромотоциклы проедут по Садовому кольцу. Колонна из электротранспорта уже собирается на старте в рамках фестиваля. Старт парада состоится в 12.00 по мск.
Подмосковной фестиваль "Яблоки в Коломне" пройдет на 10 площадках
22 августа, 11:51
Любой желающий по предварительной регистрации сможет принять участие в параде на личном электромобиле или электромотоцикле.
Также зрители смогут посетить интерактивные зоны проекта "Энергия Москвы", сервиса "Велобайк" и Мосгортранса, увидеть выставочные образцы электротранспорта.
На фестивале выступят автоблогеры Эрик Китуашвили (Давидыч) и Кирилл Петров (Варпач), диджеи и артисты. Для гостей также организованы различные активности, мастер-классы и розыгрыши.
Организаторы подготовили стенды на тему электротранспорта и площадки партнеров.
Стало известно, когда пройдет фестиваль "День Индии" в 2026 году
18 августа, 12:56