Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о последствиях ухода на больничный перед увольнением - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/ekspert-2037106948.html
Эксперт рассказала о последствиях ухода на больничный перед увольнением
Эксперт рассказала о последствиях ухода на больничный перед увольнением - РИА Новости, 23.08.2025
Эксперт рассказала о последствиях ухода на больничный перед увольнением
Уход на больничный перед увольнением может уменьшить размер выходного пособия с 1 сентября после вступления в силу новых правил расчета среднего заработка,... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T03:28:00+03:00
2025-08-23T03:28:00+03:00
общество
россия
татьяна подольская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Уход на больничный перед увольнением может уменьшить размер выходного пособия с 1 сентября после вступления в силу новых правил расчета среднего заработка, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. Согласно правилам с 1 сентября для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России будут учитывать не только оклад, но и все надбавки, премии, компенсации за работу в нерабочие дни. Для определения размера заработка будет достаточно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце. "Из расчётного периода будут исключаться все временные промежутки, в течение которых работник фактически не осуществлял трудовую деятельность. Речь идёт о периодах отпусков, временной нетрудоспособности, декретного отпуска, дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами, а также о простоях, возникших по вине нанимателя. Данное нововведение означает, что нахождение на больничном непосредственно перед увольнением может повлиять на размер конечных выплат, включая компенсацию за неиспользованные дни отпуска", - сказала Подольская. Правила устанавливают также единый для всех категорий работников расчетный период в 12 месяцев. Это устраняет возможность избирательного подхода со стороны работодателей, отметила эксперт. Кроме того, размер среднемесячного заработка не может оказаться ниже установленного федерального минимального размера оплаты труда, который на текущий момент составляет 22 440 рублей. В противном случае работодатель обязан произвести доплату. "Отдельные изменения коснутся порядка исчисления выходных пособий при сокращении штатов или ликвидации предприятия. Теперь их размер будет определяться на основе среднегодового количества рабочих дней, поделённого на 12 месяцев, вместо прежней практики учёта фактического количества дней в конкретном месяце увольнения. Такой подход обеспечит большую стабильность и предсказуемость подобных выплат", - добавила Подольская.
https://ria.ru/20250810/pensiya-2034262578.html
https://ria.ru/20250819/volkova-2036268107.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна подольская
Общество, Россия, Татьяна Подольская
Эксперт рассказала о последствиях ухода на больничный перед увольнением

Подольская: больничный перед увольнением может уменьшить выходное пособие

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Уход на больничный перед увольнением может уменьшить размер выходного пособия с 1 сентября после вступления в силу новых правил расчета среднего заработка, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
Согласно правилам с 1 сентября для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России будут учитывать не только оклад, но и все надбавки, премии, компенсации за работу в нерабочие дни. Для определения размера заработка будет достаточно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Назван способ получить максимальную пенсию после увольнения
10 августа, 02:15
"Из расчётного периода будут исключаться все временные промежутки, в течение которых работник фактически не осуществлял трудовую деятельность. Речь идёт о периодах отпусков, временной нетрудоспособности, декретного отпуска, дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами, а также о простоях, возникших по вине нанимателя. Данное нововведение означает, что нахождение на больничном непосредственно перед увольнением может повлиять на размер конечных выплат, включая компенсацию за неиспользованные дни отпуска", - сказала Подольская.
Правила устанавливают также единый для всех категорий работников расчетный период в 12 месяцев. Это устраняет возможность избирательного подхода со стороны работодателей, отметила эксперт. Кроме того, размер среднемесячного заработка не может оказаться ниже установленного федерального минимального размера оплаты труда, который на текущий момент составляет 22 440 рублей. В противном случае работодатель обязан произвести доплату.
"Отдельные изменения коснутся порядка исчисления выходных пособий при сокращении штатов или ликвидации предприятия. Теперь их размер будет определяться на основе среднегодового количества рабочих дней, поделённого на 12 месяцев, вместо прежней практики учёта фактического количества дней в конкретном месяце увольнения. Такой подход обеспечит большую стабильность и предсказуемость подобных выплат", - добавила Подольская.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям
19 августа, 12:33
 
ОбществоРоссияТатьяна Подольская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала