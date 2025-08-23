https://ria.ru/20250823/ekspert-2037106948.html

Эксперт рассказала о последствиях ухода на больничный перед увольнением

Эксперт рассказала о последствиях ухода на больничный перед увольнением

Уход на больничный перед увольнением может уменьшить размер выходного пособия с 1 сентября после вступления в силу новых правил расчета среднего заработка

татьяна подольская

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Уход на больничный перед увольнением может уменьшить размер выходного пособия с 1 сентября после вступления в силу новых правил расчета среднего заработка, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. Согласно правилам с 1 сентября для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России будут учитывать не только оклад, но и все надбавки, премии, компенсации за работу в нерабочие дни. Для определения размера заработка будет достаточно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце. "Из расчётного периода будут исключаться все временные промежутки, в течение которых работник фактически не осуществлял трудовую деятельность. Речь идёт о периодах отпусков, временной нетрудоспособности, декретного отпуска, дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами, а также о простоях, возникших по вине нанимателя. Данное нововведение означает, что нахождение на больничном непосредственно перед увольнением может повлиять на размер конечных выплат, включая компенсацию за неиспользованные дни отпуска", - сказала Подольская. Правила устанавливают также единый для всех категорий работников расчетный период в 12 месяцев. Это устраняет возможность избирательного подхода со стороны работодателей, отметила эксперт. Кроме того, размер среднемесячного заработка не может оказаться ниже установленного федерального минимального размера оплаты труда, который на текущий момент составляет 22 440 рублей. В противном случае работодатель обязан произвести доплату. "Отдельные изменения коснутся порядка исчисления выходных пособий при сокращении штатов или ликвидации предприятия. Теперь их размер будет определяться на основе среднегодового количества рабочих дней, поделённого на 12 месяцев, вместо прежней практики учёта фактического количества дней в конкретном месяце увольнения. Такой подход обеспечит большую стабильность и предсказуемость подобных выплат", - добавила Подольская.

