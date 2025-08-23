https://ria.ru/20250823/ekonomiya-2037101930.html

Экономист подсчитал, сколько можно сэкономить на “маленьких радостях”

Экономист подсчитал, сколько можно сэкономить на "маленьких радостях"

Экономист подсчитал, сколько можно сэкономить на “маленьких радостях”

Импульсивные покупки многие россияне совершают, поддавшись на собственные слабости и маркетинговые приемы стимулирования продаж. Между тем, отказавшись от кофе... РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Импульсивные покупки многие россияне совершают, поддавшись на собственные слабости и маркетинговые приемы стимулирования продаж. Между тем, отказавшись от кофе навынос, доставки еды и цифровых подписок, можно сэкономить 70-100 тысяч рублей в год, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин.По его словам, ритейлеры и маркетологи все чаще используют современные ИИ-технологии и знание принципов поведенческой экономики, чтобы вызвать в покупателях желание приобретать не всегда нужные мелочи. Агрессивная реклама и предиктивные технологии маркетплейсов предлагают то, что якобы нужно именно вам, причем прямо сейчас.“На это работают push-уведомления с персональными скидками и предложениями, краткосрочные акции с ограниченным числом участников иди времени предложения, которые стимулируют "страх упущенной выгоды" у покупателя”, — предупредил Перепелкин.Даже не отказываясь от “маленьких радостей” полностью, можно сэкономить 200-300 рублей в день, а за год — сумму, достаточную, чтобы совершить путешествие, купить крупную технику или начать инвестировать, заключил экономист.

