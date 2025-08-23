https://ria.ru/20250823/dvurechnaja-2037204896.html

Из Двуречной эвакуировали более 50 человек, заявил Ганчев

Из Двуречной эвакуировали более 50 человек, заявил Ганчев

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 50 человек эвакуировали из населенного пункта Двуречная Харьковской области, примерно столько же людей еще там находятся и прячутся в подвалах, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Вывезли более 50 человек (из Двуречной - ред.). Примерно такое же количество людей сейчас еще там находится. Сказать точное их количество мы не можем, потому что военнослужащие фактически ежедневно достают людей из подвалов. Они скрываются от украинских обстрелов", - заявил Ганчев РИА Новости. Он добавил, что в числе эвакуированных есть жители, которые нуждаются в медицинской помощи. Их доставляют в медучреждения. В конце января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.

