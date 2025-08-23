Рейтинг@Mail.ru
Из Двуречной эвакуировали более 50 человек, заявил Ганчев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 23.08.2025
Из Двуречной эвакуировали более 50 человек, заявил Ганчев
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
виталий ганчев
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 50 человек эвакуировали из населенного пункта Двуречная Харьковской области, примерно столько же людей еще там находятся и прячутся в подвалах, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Вывезли более 50 человек (из Двуречной - ред.). Примерно такое же количество людей сейчас еще там находится. Сказать точное их количество мы не можем, потому что военнослужащие фактически ежедневно достают людей из подвалов. Они скрываются от украинских обстрелов", - заявил Ганчев РИА Новости. Он добавил, что в числе эвакуированных есть жители, которые нуждаются в медицинской помощи. Их доставляют в медучреждения. В конце января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.
харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Виталий Ганчев
Виталий Ганчев
Виталий Ганчев
Виталий Ганчев. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 50 человек эвакуировали из населенного пункта Двуречная Харьковской области, примерно столько же людей еще там находятся и прячутся в подвалах, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Вывезли более 50 человек (из Двуречной - ред.). Примерно такое же количество людей сейчас еще там находится. Сказать точное их количество мы не можем, потому что военнослужащие фактически ежедневно достают людей из подвалов. Они скрываются от украинских обстрелов", - заявил Ганчев РИА Новости.
Он добавил, что в числе эвакуированных есть жители, которые нуждаются в медицинской помощи. Их доставляют в медучреждения.
В конце января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
ВСУ сдавали позиции на Харьковском направлении, заявил Ганчев
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Виталий Ганчев
 
 
