В Париже почтили память Дарьи Дугиной
18:58 23.08.2025
В Париже почтили память Дарьи Дугиной
В Париже почтили память Дарьи Дугиной - РИА Новости, 23.08.2025
В Париже почтили память Дарьи Дугиной
ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Памятные мероприятия в годовщину гибели журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, убитой по заданию украинских спецслужб 20 августа 2022 года, прошли в субботу в Париже, передает корреспондент РИА Новости. "Память о Дарье объединяет людей, которые разделяют её убеждения и жизненный путь", - сказал в беседе с агентством ее давний друг, французский активист Матье Романо, присутствовавший на мероприятии. Панихида состоялась в кафедральном соборе Святой Троицы на набережной Бранли, где собрались около 50 человек. После службы участники прошли на площадь Вобан, где состоялась манифестация в память о Дугиной. Мероприятие было организовано ассоциацией "СОС Донбасс", объединяющей активистов, выступающих в поддержку жителей Донбасса. Дугина погибла 20 августа 2022 года в Подмосковье в результате подрыва автомобиля. Российские власти назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на украинские спецслужбы. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, трагическая судьба Дугиной стала для миллионов людей символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности своим идеалам. В России и далеко за ее пределами продолжают бережно хранить память о Дарье и ее творческом наследии: крупными тиражами издаются ее книги, реализуются многочисленные инициативы и проекты, включая международную молодежную премию "Русский фронтир", общественную награду – медаль "За верность Русскому миру и традиционным ценностям". Именем Дугиной названы улицы российских городов, а ее образ увековечен на памятных муралах и мемориальных знаках. В парке "Захарово" Одинцовского городского округа Москвы был установлен памятник журналистке работы скульптора Дмитрия Александрова.
ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Памятные мероприятия в годовщину гибели журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, убитой по заданию украинских спецслужб 20 августа 2022 года, прошли в субботу в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
"Память о Дарье объединяет людей, которые разделяют её убеждения и жизненный путь", - сказал в беседе с агентством ее давний друг, французский активист Матье Романо, присутствовавший на мероприятии.
Панихида состоялась в кафедральном соборе Святой Троицы на набережной Бранли, где собрались около 50 человек. После службы участники прошли на площадь Вобан, где состоялась манифестация в память о Дугиной.
Мероприятие было организовано ассоциацией "СОС Донбасс", объединяющей активистов, выступающих в поддержку жителей Донбасса.
Дугина погибла 20 августа 2022 года в Подмосковье в результате подрыва автомобиля. Российские власти назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на украинские спецслужбы.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, трагическая судьба Дугиной стала для миллионов людей символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности своим идеалам. В России и далеко за ее пределами продолжают бережно хранить память о Дарье и ее творческом наследии: крупными тиражами издаются ее книги, реализуются многочисленные инициативы и проекты, включая международную молодежную премию "Русский фронтир", общественную награду – медаль "За верность Русскому миру и традиционным ценностям". Именем Дугиной названы улицы российских городов, а ее образ увековечен на памятных муралах и мемориальных знаках. В парке "Захарово" Одинцовского городского округа Москвы был установлен памятник журналистке работы скульптора Дмитрия Александрова.
