В Саратовской области в ДТП пострадали семь человек - РИА Новости, 23.08.2025
15:20 23.08.2025
В Саратовской области в ДТП пострадали семь человек
САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Два автомобиля Lada Vesta столкнулись в Гагаринском районе Саратовской области, в результате погиб один человек, семеро госпитализированы, сообщил глава управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем Telegram-канале. "В 14.13 в службу 112 поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе на трассе Р-228 вблизи развилки на Базарный Карабулак произошло столкновение двух автомобилей Lada Vesta. В результате ДТП один человек погиб и семь человек пострадали. Пострадавшие госпитализированы", - написал Юрин. На месте аварии работают спасатели областной службы спасения, а также медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются.
происшествия, гагаринский район, саратовская область, lada vesta
Происшествия, Гагаринский район, Саратовская область, Lada Vesta
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Два автомобиля Lada Vesta столкнулись в Гагаринском районе Саратовской области, в результате погиб один человек, семеро госпитализированы, сообщил глава управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
"В 14.13 в службу 112 поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе на трассе Р-228 вблизи развилки на Базарный Карабулак произошло столкновение двух автомобилей Lada Vesta. В результате ДТП один человек погиб и семь человек пострадали. Пострадавшие госпитализированы", - написал Юрин.
На месте аварии работают спасатели областной службы спасения, а также медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются.
Число погибших в ДТП на трассе "Екатеринбург — Тюмень" выросло до пяти
