В Саратовской области в ДТП пострадали семь человек
В Саратовской области в ДТП пострадали семь человек
2025-08-23T15:20:00+03:00
гагаринский район
саратовская область
lada vesta
САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Два автомобиля Lada Vesta столкнулись в Гагаринском районе Саратовской области, в результате погиб один человек, семеро госпитализированы, сообщил глава управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем Telegram-канале. "В 14.13 в службу 112 поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе на трассе Р-228 вблизи развилки на Базарный Карабулак произошло столкновение двух автомобилей Lada Vesta. В результате ДТП один человек погиб и семь человек пострадали. Пострадавшие госпитализированы", - написал Юрин. На месте аварии работают спасатели областной службы спасения, а также медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются.
