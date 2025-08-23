https://ria.ru/20250823/dtp-2037173292.html

В Саратовской области в ДТП пострадали семь человек

В Саратовской области в ДТП пострадали семь человек

В Саратовской области в ДТП пострадали семь человек

Два автомобиля Lada Vesta столкнулись в Гагаринском районе Саратовской области, в результате погиб один человек, семеро госпитализированы

САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Два автомобиля Lada Vesta столкнулись в Гагаринском районе Саратовской области, в результате погиб один человек, семеро госпитализированы, сообщил глава управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем Telegram-канале. "В 14.13 в службу 112 поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе на трассе Р-228 вблизи развилки на Базарный Карабулак произошло столкновение двух автомобилей Lada Vesta. В результате ДТП один человек погиб и семь человек пострадали. Пострадавшие госпитализированы", - написал Юрин. На месте аварии работают спасатели областной службы спасения, а также медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются.

