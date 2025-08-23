Додик предложил кандидатуру на пост премьера Республики Сербской БиГ

https://ria.ru/20250823/dodik-2037212018.html

БЕЛГРАД, 23 авг - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик предложил народной скупщине (парламенту) РС БиГ кандидатуру бывшего министра сельского, лесного и водного хозяйства Саву Минича на пост главы будущего правительства. Народная Скупщина РС БиГ в пятницу большинством голосов приняла отставку главы правительства Радована Вишковича. "Президент РС Милорад Додик на основании полномочий... предложил сегодня народной скупщине РС кандидата на пост председателя правительства Республики Сербской господина Саву Минича из города Шамац", - говорится в сообщении на сайте президента. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Решение суда Боснии и Герцеговины осудили спикер парламента Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Додик 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в Республике Сербской Боснии и Герцеговины после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день он сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить РС. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений Шмидта. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через один-два месяца, когда пройдет срок обжалования. Президент Республики Сербской объявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома Боснии и Герцеговины. Депутаты в пятницу большинством голосов утвердили, что народная скупщина отвергает возможность проведения досрочных выборов президента Республики Сербской и требует от политических сил РС, партий и деятелей не участвовать в подобных выборах. Парламентарии также проголосовали за проведение 25 октября референдума в поддержку Додика. Вопрос будущего референдума гласит: "Принимаете ли решения неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?" Додик в пятницу призвал депутатов объединиться для защиты прав и полномочий Республики Сербской согласно Дейтонскому мирному соглашению 1995 года и конституции и принять закон о полномочиях республиканского избиркома по проведению выборов президента. Он предложил оппозиции в народной скупщине уйти с президентского поста, если будет принят закон о том, что выборы президента РС организует избирком Республики Сербской, а не центральная избирательная комиссия в Сараево.

