Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
ВС РФ освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили Клебан-Бык в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили Клебан-Бык в ДНР
Клебан-Бык расположен к югу от Константиновки — города на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Как подчеркивал глава региона Денис Пушилин, населенный пункт стал ключевым для Киева в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
Как рассказал РИА Новости боец 103-го полка с позывным Симба, бойцы заходили в поселок пешком с разных направлений, чтобы отвлечь противника. Он отступил из Клебан-Быка без попыток контратак.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Запад" освободили Среднее в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки "Запад" освободили Среднее в ДНР
Также бойцы группировки "Запад" взяли Среднее и уничтожили за сутки:
- свыше 230 военнослужащих;
- четыре боевые бронированные машины;
- 14 автомобилей;
- артиллерийское орудие;
- семь станций радиоэлектронной борьбы;
- пять складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18