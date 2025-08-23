https://ria.ru/20250823/dnr-2037148052.html

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.08.2025

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T12:22:00+03:00

2025-08-23T12:22:00+03:00

2025-08-23T14:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037158627_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ed49fb0ff17089b3aae12aba352d2d0.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык", — говорится в сводке.Как рассказал РИА Новости боец 103-го полка с позывным Симба, бойцы заходили в поселок пешком с разных направлений, чтобы отвлечь противника. Он отступил из Клебан-Быка без попыток контратак.Также бойцы группировки "Запад" взяли Среднее и уничтожили за сутки:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ВС России заходили в населенный пункт Клебан-Бык с разных направлений – боец Бойцы ВС России при освобождении населенного пункта Клебан-Бык на константиновском направлении заходили с разных направлений, чтобы отвлечь ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск с позывным "Симба". 2025-08-23T12:22 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины