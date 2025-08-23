Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 23.08.2025 (обновлено: 14:17 23.08.2025)
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык", — говорится в сводке.Как рассказал РИА Новости боец 103-го полка с позывным Симба, бойцы заходили в поселок пешком с разных направлений, чтобы отвлечь противника. Он отступил из Клебан-Быка без попыток контратак.Также бойцы группировки "Запад" взяли Среднее и уничтожили за сутки:
донецкая народная республика
ВС России заходили в населенный пункт Клебан-Бык с разных направлений – боец
Бойцы ВС России при освобождении населенного пункта Клебан-Бык на константиновском направлении заходили с разных направлений, чтобы отвлечь ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск с позывным "Симба".
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС РФ освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык", — говорится в сводке.
Клебан-Бык расположен к югу от Константиновки — города на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Как подчеркивал глава региона Денис Пушилин, населенный пункт стал ключевым для Киева в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

Как рассказал РИА Новости боец 103-го полка с позывным Симба, бойцы заходили в поселок пешком с разных направлений, чтобы отвлечь противника. Он отступил из Клебан-Быка без попыток контратак.
Также бойцы группировки "Запад" взяли Среднее и уничтожили за сутки:
  • свыше 230 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • 14 автомобилей;
  • артиллерийское орудие;
  • семь станций радиоэлектронной борьбы;
  • пять складов боеприпасов.
