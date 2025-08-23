https://ria.ru/20250823/delo-2037162717.html

Появились подробности о фигуранте дела о подрыве "Северных потоков"

Немецкие следователи считают, что арестованный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву "Северных потоков", сообщил в субботу телеканал ARD... РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Немецкие следователи считают, что арестованный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву "Северных потоков", сообщил в субботу телеканал ARD со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении ордер на арест украинца.В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором подрывов на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Его арестовали, когда он прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе."Немецкие следователи считают, что Сергей К. даже взял на себя важную роль руководителя всей операции и диверсионной группы. Утверждается, что К. входил в экипаж яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась для диверсии на газопроводах", - сообщил телеканал.Согласно ордеру на арест, Сергей К. предположительно поднялся на борт ранее арендованной яхты в общине Вик на острове Рюген в сентябре 2022 года. Ему было поручено координировать операцию и руководить диверсионной группой, которая предположительно состояла из капитана яхты, четырех водолазов и специалиста по взрывчатым веществам.Согласно документу, предполагаемые диверсанты заложили на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" на глубине примерно 70-80 метров не менее четырёх взрывных устройств весом от 14 до 27 килограммов каждое. Бомбы, предположительно, были оснащены взрывателями замедленного действия.По данным следователей управления уголовной полиции ФРГ, Сергей К. сошел с яхты в Вике 22 сентября, там его забрал водитель и отвез обратно на Украину. Другие подозреваемые, как сообщается, затем вернулись в район Хоэ-Дюне недалеко от курорта Варнемюнде, где ранее была арендована яхта "Андромеда".В ордере на арест Сергей К. указан как соучастник, обвиняемый в "антиконституционной диверсии", "умышленном осуществлении взрыва" и "разрушении сооружений". Украинцу грозит до 15 лет лишения свободы.Отмечается, что немецким следователям удалось выследить яхту, арендованную в Мекленбурге-Передней Померании по поддельным данным через польскую подставную компанию, благодаря информации от иностранной разведки. Правоохранители получили отпечатки пальцев и следы ДНК на судне, а также обнаружили следы взрывчатых веществ.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.Немецкие СМИ ранее сообщали со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов.

