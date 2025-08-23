Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР завели дело после гибели шести человек при пожаре
13:20 23.08.2025
В ЛНР завели дело после гибели шести человек при пожаре
В ЛНР завели дело после гибели шести человек при пожаре - РИА Новости, 23.08.2025
В ЛНР завели дело после гибели шести человек при пожаре
луганская народная республика
россия
успенка (донецкая область)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в ЛНР по факту пожара, унесшего жизни шести человек, в том числе двух малолетних детей, сообщила в субботу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Сегодня в ночное время в следственное управление поступило сообщение о том, что при тушении пожара частного домовладения в поселке Успенка обнаружены тела шести человек, в том числе двоих малолетних детей. По данному факту следственными органами СК России по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - заявила Марковская. Она добавила, что замруководителя следственного управления возглавил работы на месте происшествия. Следователи и криминалисты произвели его детальный осмотр и допросили очевидцев. "Назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая по определению причин возгорания. По уголовному делу проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - сообщила Марковская.
луганская народная республика
россия
успенка (донецкая область)
луганская народная республика, россия, успенка (донецкая область), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Успенка (Донецкая область), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В ЛНР завели дело после гибели шести человек при пожаре

В ЛНР завели уголовное дело после гибели шести человек при пожаре в частном доме

© ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramПожар в частном доме в Лутугинском районе ЛНР
Пожар в частном доме в Лутугинском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
Пожар в частном доме в Лутугинском районе ЛНР
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в ЛНР по факту пожара, унесшего жизни шести человек, в том числе двух малолетних детей, сообщила в субботу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Сегодня в ночное время в следственное управление поступило сообщение о том, что при тушении пожара частного домовладения в поселке Успенка обнаружены тела шести человек, в том числе двоих малолетних детей. По данному факту следственными органами СК России по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - заявила Марковская.
Она добавила, что замруководителя следственного управления возглавил работы на месте происшествия. Следователи и криминалисты произвели его детальный осмотр и допросили очевидцев.
"Назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая по определению причин возгорания. По уголовному делу проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - сообщила Марковская.
Луганская Народная РеспубликаРоссияУспенка (Донецкая область)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
