https://ria.ru/20250823/delo-2037156934.html

В ЛНР завели дело после гибели шести человек при пожаре

В ЛНР завели дело после гибели шести человек при пожаре - РИА Новости, 23.08.2025

В ЛНР завели дело после гибели шести человек при пожаре

Уголовное дело возбуждено в ЛНР по факту пожара, унесшего жизни шести человек, в том числе двух малолетних детей, сообщила в субботу РИА Новости старший... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T13:20:00+03:00

2025-08-23T13:20:00+03:00

2025-08-23T13:20:00+03:00

луганская народная республика

россия

успенка (донецкая область)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037156305_0:13:768:445_1920x0_80_0_0_17d6453f354f9fdc562e6d4bc0f77038.jpg

ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в ЛНР по факту пожара, унесшего жизни шести человек, в том числе двух малолетних детей, сообщила в субботу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Сегодня в ночное время в следственное управление поступило сообщение о том, что при тушении пожара частного домовладения в поселке Успенка обнаружены тела шести человек, в том числе двоих малолетних детей. По данному факту следственными органами СК России по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - заявила Марковская. Она добавила, что замруководителя следственного управления возглавил работы на месте происшествия. Следователи и криминалисты произвели его детальный осмотр и допросили очевидцев. "Назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая по определению причин возгорания. По уголовному делу проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - сообщила Марковская.

https://ria.ru/20250823/pozhar--2037154789.html

https://ria.ru/20250823/pozhar--2037144904.html

луганская народная республика

россия

успенка (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, россия, успенка (донецкая область), следственный комитет россии (ск рф), происшествия