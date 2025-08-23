https://ria.ru/20250823/delo-2037156934.html
В ЛНР завели дело после гибели шести человек при пожаре
луганская народная республика
россия
успенка (донецкая область)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в ЛНР по факту пожара, унесшего жизни шести человек, в том числе двух малолетних детей, сообщила в субботу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Сегодня в ночное время в следственное управление поступило сообщение о том, что при тушении пожара частного домовладения в поселке Успенка обнаружены тела шести человек, в том числе двоих малолетних детей. По данному факту следственными органами СК России по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - заявила Марковская. Она добавила, что замруководителя следственного управления возглавил работы на месте происшествия. Следователи и криминалисты произвели его детальный осмотр и допросили очевидцев. "Назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая по определению причин возгорания. По уголовному делу проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - сообщила Марковская.
