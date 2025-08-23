Рейтинг@Mail.ru
12:12 23.08.2025 (обновлено: 16:23 23.08.2025)
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении блогера Арсена Маркаряна, призывавшего к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием БПЛА, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее московская прокуратура сообщила, что выявила видеоролик — интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав личную стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.После этого в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что в отношении блогера началась доследственная проверка."В отношении Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК России ("Реабилитация нацизма")", — сказал собеседник агентства.
россия, общество
Россия, Общество
На блогера Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма

На блогера Арсена Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма

© Фото : соцсети блогераБлогер Арсен Маркарян
Блогер Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Фото : соцсети блогера
Блогер Арсен Маркарян. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении блогера Арсена Маркаряна, призывавшего к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием БПЛА, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее московская прокуратура сообщила, что выявила видеоролик — интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав личную стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.
После этого в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что в отношении блогера началась доследственная проверка.
"В отношении Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК России ("Реабилитация нацизма")", — сказал собеседник агентства.
