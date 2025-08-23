https://ria.ru/20250823/chuvashija-2037209085.html
В Чувашии у деревни Аркасы упали обломки сбитого БПЛА
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обломки сбитого БПЛА упали около деревни Аркасы в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев. "Сегодня силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат, обломки которого упали в поле около деревни Аркасы Чебоксарского округа", - написал он в своем Telegram-канале. Николаев добавил, что разрушений, жертв и пострадавших нет.
