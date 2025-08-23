Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии у деревни Аркасы упали обломки сбитого БПЛА
20:08 23.08.2025
В Чувашии у деревни Аркасы упали обломки сбитого БПЛА
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обломки сбитого БПЛА упали около деревни Аркасы в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев. "Сегодня силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат, обломки которого упали в поле около деревни Аркасы Чебоксарского округа", - написал он в своем Telegram-канале. Николаев добавил, что разрушений, жертв и пострадавших нет.
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обломки сбитого БПЛА упали около деревни Аркасы в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Сегодня силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат, обломки которого упали в поле около деревни Аркасы Чебоксарского округа", - написал он в своем Telegram-канале.
Николаев добавил, что разрушений, жертв и пострадавших нет.
