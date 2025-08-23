https://ria.ru/20250823/bryansk-2037200028.html

В Брянской области мопед наехал на взрывное устройство

В Брянской области мопед наехал на взрывное устройство - РИА Новости, 23.08.2025

В Брянской области мопед наехал на взрывное устройство

Мопед наехал на взрывное устройство в селе Кирилловка Брянской области, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T18:46:00+03:00

2025-08-23T18:46:00+03:00

2025-08-23T18:46:00+03:00

происшествия

брянская область

климовский район

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мопед наехал на взрывное устройство в селе Кирилловка Брянской области, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. "В селе Кирилловка Климовского района мопед с двумя мирными жителями наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство. В результате трагедии, к сожалению, мужчина погиб на месте. Второй пассажир мотоцикла – подросток 2008 года рождения получил серьезные минно-взрывные ранения ног", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20250823/penza-2037199681.html

брянская область

климовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз