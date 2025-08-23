https://ria.ru/20250823/bryansk-2037200028.html
В Брянской области мопед наехал на взрывное устройство
В Брянской области мопед наехал на взрывное устройство - РИА Новости, 23.08.2025
В Брянской области мопед наехал на взрывное устройство
Мопед наехал на взрывное устройство в селе Кирилловка Брянской области, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T18:46:00+03:00
2025-08-23T18:46:00+03:00
2025-08-23T18:46:00+03:00
происшествия
брянская область
климовский район
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мопед наехал на взрывное устройство в селе Кирилловка Брянской области, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. "В селе Кирилловка Климовского района мопед с двумя мирными жителями наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство. В результате трагедии, к сожалению, мужчина погиб на месте. Второй пассажир мотоцикла – подросток 2008 года рождения получил серьезные минно-взрывные ранения ног", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20250823/penza-2037199681.html
брянская область
климовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз
Происшествия, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз
В Брянской области мопед наехал на взрывное устройство
В Брянской области человек погиб при наезде мопеда на взрывное устройство