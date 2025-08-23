https://ria.ru/20250823/bpla-2037194936.html

ПВО сбила 32 беспилотника над российскими регионами

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во второй половине субботы сбили еще 32 украинских беспилотника над регионами РФ, сообщили в Минобороны России."23 августа т.г. в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что десять из них были сбиты над Калужской областью, семь – над Брянской, пять – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и три – над Тверской.Еще два беспилотника нейтрализованы над территорией Смоленской области и один – над Тульской.

