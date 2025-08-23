https://ria.ru/20250823/bpla-2037167451.html
ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 23.08.2025
ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Ещё 20 украинских беспилотников уничтожены в субботу над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T14:31:00+03:00
2025-08-23T14:31:00+03:00
2025-08-23T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
смоленская область
безопасность
брянская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ещё 20 украинских беспилотников уничтожены в субботу над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."Двадцать третьего августа т.г. в период с 12.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Смоленской области, три БПЛА – над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250823/bespilotniki-2037106564.html
россия
смоленская область
брянская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, смоленская область, безопасность, брянская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Смоленская область, Безопасность, Брянская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Минобороны: средства ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ над российскими регионами