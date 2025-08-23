https://ria.ru/20250823/bpla-2037167451.html

ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над российскими регионами

ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 23.08.2025

ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Ещё 20 украинских беспилотников уничтожены в субботу над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ещё 20 украинских беспилотников уничтожены в субботу над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."Двадцать третьего августа т.г. в период с 12.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Смоленской области, три БПЛА – над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.

