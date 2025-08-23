Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 23.08.2025 (обновлено: 14:32 23.08.2025)
ПВО сбила 20 беспилотников ВСУ над российскими регионами
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ещё 20 украинских беспилотников уничтожены в субботу над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."Двадцать третьего августа т.г. в период с 12.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Смоленской области, три БПЛА – над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ещё 20 украинских беспилотников уничтожены в субботу над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать третьего августа т.г. в период с 12.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Смоленской области, три БПЛА – над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
При атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область пострадали три человека
Вчера, 03:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСмоленская областьБезопасностьБрянская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
