"Снова под кайфом". Дерзкое заявление Зеленского вызвало ярость журналиста

15:32 23.08.2025 (обновлено: 15:45 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/bouz-2037175134.html
2025-08-23T15:32:00+03:00
2025-08-23T15:45:00+03:00
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Называя европейские страны демократическими, Владимир Зеленский выдает, что находится в невменяемом состоянии, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.Так он прокомментировал очередной отказ главы киевского режима от мирных предложений президента США Дональда Трампа. Зеленский заявил, что "гарантированная безопасность для демократических стран (Европы - прим. ред.) может быть достигнута только вместе с Украиной"."Демократические страны?" Он снова должен быть под кайфом", - написал Боуз.Ранее глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC рассказал, что Зеленский на недавней встрече с Трампом и несколькими лидерами Евросоюза фактически сказал "нет" на предложения по внеблоковому статусу Киева и отказался обсуждать вопрос территориальных уступок. Позднее на праздновании Дня флага Украины глава киевского режима подтвердил, что не намерен поддерживать эту инициативу.
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Называя европейские страны демократическими, Владимир Зеленский выдает, что находится в невменяемом состоянии, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.
Так он прокомментировал очередной отказ главы киевского режима от мирных предложений президента США Дональда Трампа. Зеленский заявил, что "гарантированная безопасность для демократических стран (Европы - прим. ред.) может быть достигнута только вместе с Украиной".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Эксперт предположил, почему Зеленский отверг территориальные уступки
18 августа, 18:29
"Демократические страны?" Он снова должен быть под кайфом", - написал Боуз.
Ранее глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC рассказал, что Зеленский на недавней встрече с Трампом и несколькими лидерами Евросоюза фактически сказал "нет" на предложения по внеблоковому статусу Киева и отказался обсуждать вопрос территориальных уступок. Позднее на праздновании Дня флага Украины глава киевского режима подтвердил, что не намерен поддерживать эту инициативу.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Зеленский отверг предложения Трампа по Украине, заявил Лавров
22 августа, 14:39
 
