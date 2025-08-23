https://ria.ru/20250823/bouz-2037175134.html
"Снова под кайфом". Дерзкое заявление Зеленского вызвало ярость журналиста
"Снова под кайфом". Дерзкое заявление Зеленского вызвало ярость журналиста - РИА Новости, 23.08.2025
"Снова под кайфом". Дерзкое заявление Зеленского вызвало ярость журналиста
Называя европейские страны демократическими, Владимир Зеленский выдает, что находится в невменяемом состоянии, написал в социальной сети Х ирландский журналист... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T15:32:00+03:00
2025-08-23T15:32:00+03:00
2025-08-23T15:45:00+03:00
владимир зеленский
украина
дональд трамп
запад
европа
чей боуз
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_fb56de02c694fbcab282d6de00c51fd6.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Называя европейские страны демократическими, Владимир Зеленский выдает, что находится в невменяемом состоянии, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.Так он прокомментировал очередной отказ главы киевского режима от мирных предложений президента США Дональда Трампа. Зеленский заявил, что "гарантированная безопасность для демократических стран (Европы - прим. ред.) может быть достигнута только вместе с Украиной"."Демократические страны?" Он снова должен быть под кайфом", - написал Боуз.Ранее глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC рассказал, что Зеленский на недавней встрече с Трампом и несколькими лидерами Евросоюза фактически сказал "нет" на предложения по внеблоковому статусу Киева и отказался обсуждать вопрос территориальных уступок. Позднее на праздновании Дня флага Украины глава киевского режима подтвердил, что не намерен поддерживать эту инициативу.
https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036122055.html
https://ria.ru/20250822/lavrov-2036986984.html
украина
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_140:0:2361:1666_1920x0_80_0_0_68ed00569bd38cee8123c8b53a96cff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, дональд трамп, запад, европа, чей боуз, в мире, сша, nbc, сергей лавров
Владимир Зеленский, Украина, Дональд Трамп, Запад, Европа, Чей Боуз, В мире, США, NBC, Сергей Лавров
"Снова под кайфом". Дерзкое заявление Зеленского вызвало ярость журналиста
Боуз: Зеленский ведет себя неадекватно, называя Европу демократической