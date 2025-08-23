https://ria.ru/20250823/bouz-2037175134.html

"Снова под кайфом". Дерзкое заявление Зеленского вызвало ярость журналиста

Называя европейские страны демократическими, Владимир Зеленский выдает, что находится в невменяемом состоянии, написал в социальной сети Х ирландский журналист... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T15:32:00+03:00

2025-08-23T15:32:00+03:00

2025-08-23T15:45:00+03:00

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Называя европейские страны демократическими, Владимир Зеленский выдает, что находится в невменяемом состоянии, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.Так он прокомментировал очередной отказ главы киевского режима от мирных предложений президента США Дональда Трампа. Зеленский заявил, что "гарантированная безопасность для демократических стран (Европы - прим. ред.) может быть достигнута только вместе с Украиной"."Демократические страны?" Он снова должен быть под кайфом", - написал Боуз.Ранее глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC рассказал, что Зеленский на недавней встрече с Трампом и несколькими лидерами Евросоюза фактически сказал "нет" на предложения по внеблоковому статусу Киева и отказался обсуждать вопрос территориальных уступок. Позднее на праздновании Дня флага Украины глава киевского режима подтвердил, что не намерен поддерживать эту инициативу.

2025

