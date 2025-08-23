https://ria.ru/20250823/biryukov-2037669800.html
Около 14 тыс подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года
Около 14 тыс подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года - РИА Новости, 26.08.2025
Около 14 тыс подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала этого года около 14 тысяч подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-23
2025-08-23T14:47:00+03:00
2025-08-26T14:49:00+03:00
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала этого года около 14 тысяч подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в свыше 16 тысяч подъездов, из них около 14 тысяч отремонтированы", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
