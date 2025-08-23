https://ria.ru/20250823/bespilotniki-2037111404.html

ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростовской области

ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районе. Из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены. Никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

