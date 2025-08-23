https://ria.ru/20250823/bespilotniki-2037106564.html
При атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область пострадали три человека
При атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область пострадали три человека
2025-08-23T03:19:00+03:00
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Волгоградскую область пострадали три человека, включая ребенка, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова передает Telegram-канал администрации региона.Подчеркивается, что ПВО отражает массированный налет БПЛА на эту область."Один из БПЛА упал в районе улицы Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них - ребёнок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь - угрозы для жизни нет", — заявил Бочаров.Кроме того, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализовали, угрозы населенному пункту нет.
