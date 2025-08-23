Рейтинг@Mail.ru
При атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область пострадали три человека - РИА Новости, 23.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:19 23.08.2025 (обновлено: 03:28 23.08.2025)
При атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область пострадали три человека
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
беспилотники
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Волгоградскую область пострадали три человека, включая ребенка, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова передает Telegram-канал администрации региона.Подчеркивается, что ПВО отражает массированный налет БПЛА на эту область."Один из БПЛА упал в районе улицы Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них - ребёнок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь - угрозы для жизни нет", — заявил Бочаров.Кроме того, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализовали, угрозы населенному пункту нет.
волгоградская область
происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Волгоградскую область пострадали три человека, включая ребенка, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова передает Telegram-канал администрации региона.
Подчеркивается, что ПВО отражает массированный налет БПЛА на эту область.
"Один из БПЛА упал в районе улицы Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них - ребёнок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь - угрозы для жизни нет", — заявил Бочаров.
Кроме того, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализовали, угрозы населенному пункту нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьАндрей БочаровВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
