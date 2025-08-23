https://ria.ru/20250823/bespilotniki-2037099990.html

В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

НАЛЬЧИК, 23 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков. "Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал Коков в Telegram-канале. По его словам, в республике местами возможно замедление работы мобильного интернета.

