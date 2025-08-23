Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:22 23.08.2025
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "В республике (Северная Осетия) объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - написал он в Telegram-канале.
2025
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Происшествия
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"В республике (Северная Осетия) объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - написал он в Telegram-канале.
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
9 апреля, 04:41
