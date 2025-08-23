https://ria.ru/20250823/bespilotniki-2037098762.html
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 23.08.2025
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T00:22:00+03:00
2025-08-23T00:22:00+03:00
2025-08-23T00:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13e1ebc8a46dfe36ffd52c10f3d4c969.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "В республике (Северная Осетия) объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250409/trevoga-2010142692.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c565537b8b3877a56c37f55e0ee1899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Происшествия
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности