В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "В республике (Северная Осетия) объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - написал он в Telegram-канале.

