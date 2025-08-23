Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека ранены в результате удара дрона
22:39 23.08.2025 (обновлено: 23:35 23.08.2025)
В Белгородской области два человека ранены в результате удара дрона
В Белгородской области два человека ранены в результате удара дрона - РИА Новости, 23.08.2025
В Белгородской области два человека ранены в результате удара дрона
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В поселке Красная Яруга в Белгородской области два мирных жителя получили ранения из-за удара украинского дрона по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В районе поселка Красная Яруга в результате удара дрона по легковому автомобилю ранены двое. У мужчины баротравма, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, у женщины — непроникающие осколочные ранения головы, спины, живота, рук и ног. Попутным транспортом они доставлены в Краснояружскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в областную клиническую больницу", — написал он.Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. У машины повреждены кузов и остеклениеГладков добавил, что в Шебекинском округе в селе Муром от ударов дронов в двух частных домовладениях выбило окна, повреждены крыши и потолки. Также в городе Шебекино беспилотник сдетонировал рядом с легковым автомобилем — машина посечена осколками. &quot;В селе Байцуры Борисовского района частный дом атакован беспилотником — выбиты окна, повреждены крыша и фасад. Село Чайки Белгородского района подверглось атаке вражеского дрона. В одном частном домовладении выбиты окна и повреждена линия электропередачи, в еще одном — посечен забор. Также поврежден автобус&quot;, — добавил глава региона.Украинские боевики ежедневно наносят удары БПЛА по гражданским объектам в российских регионах. Силы ПВО отражают большинство атак противника.
происшествия, белгородская область, муром, шебекино, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Муром, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгородской области два человека ранены в результате удара дрона

Гладков: в Красной Яруге два человека ранены из-за удара дрона ВСУ по машине

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В поселке Красная Яруга в Белгородской области два мирных жителя получили ранения из-за удара украинского дрона по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В районе поселка Красная Яруга в результате удара дрона по легковому автомобилю ранены двое. У мужчины баротравма, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, у женщины — непроникающие осколочные ранения головы, спины, живота, рук и ног. Попутным транспортом они доставлены в Краснояружскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в областную клиническую больницу", — написал он.
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель
Вчера, 16:46
Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
У машины повреждены кузов и остекление
Гладков добавил, что в Шебекинском округе в селе Муром от ударов дронов в двух частных домовладениях выбило окна, повреждены крыши и потолки. Также в городе Шебекино беспилотник сдетонировал рядом с легковым автомобилем — машина посечена осколками.
"В селе Байцуры Борисовского района частный дом атакован беспилотником — выбиты окна, повреждены крыша и фасад. Село Чайки Белгородского района подверглось атаке вражеского дрона. В одном частном домовладении выбиты окна и повреждена линия электропередачи, в еще одном — посечен забор. Также поврежден автобус", — добавил глава региона.

Украинские боевики ежедневно наносят удары БПЛА по гражданским объектам в российских регионах. Силы ПВО отражают большинство атак противника.
В Петербурге рассказали о повреждениях после нейтрализации БПЛА
Вчера, 20:26
 
ПроисшествияБелгородская областьМуромШебекиноВячеслав Гладков
 
 
