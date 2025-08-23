https://ria.ru/20250823/belgorod-2037222531.html

В Белгородской области два человека ранены в результате удара дрона

В Белгородской области два человека ранены в результате удара дрона - РИА Новости, 23.08.2025

В Белгородской области два человека ранены в результате удара дрона

Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T22:39:00+03:00

2025-08-23T22:39:00+03:00

2025-08-23T23:35:00+03:00

происшествия

белгородская область

муром

шебекино

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В поселке Красная Яруга в Белгородской области два мирных жителя получили ранения из-за удара украинского дрона по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В районе поселка Красная Яруга в результате удара дрона по легковому автомобилю ранены двое. У мужчины баротравма, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, у женщины — непроникающие осколочные ранения головы, спины, живота, рук и ног. Попутным транспортом они доставлены в Краснояружскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в областную клиническую больницу", — написал он.Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. У машины повреждены кузов и остеклениеГладков добавил, что в Шебекинском округе в селе Муром от ударов дронов в двух частных домовладениях выбило окна, повреждены крыши и потолки. Также в городе Шебекино беспилотник сдетонировал рядом с легковым автомобилем — машина посечена осколками. "В селе Байцуры Борисовского района частный дом атакован беспилотником — выбиты окна, повреждены крыша и фасад. Село Чайки Белгородского района подверглось атаке вражеского дрона. В одном частном домовладении выбиты окна и повреждена линия электропередачи, в еще одном — посечен забор. Также поврежден автобус", — добавил глава региона.Украинские боевики ежедневно наносят удары БПЛА по гражданским объектам в российских регионах. Силы ПВО отражают большинство атак противника.

https://ria.ru/20250823/zhitel-2037186824.html

https://ria.ru/20250823/peterburg-2037210684.html

белгородская область

муром

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, муром, шебекино, вячеслав гладков