12:22 23.08.2025 (обновлено: 14:59 23.08.2025)
Открытие фестиваля "Спасская башня"
Открытие фестиваля "Спасская башня"
Фото, Фото - Фестиваль "Спасская Башня", Москва

Открытие фестиваля "Спасская башня"

На Красной площади в Москве 22 августа в 17-й раз прошла церемония открытия Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.

В фестивале "Спасская башня" традиционно принимают участие коллективы из многих стран.

На фото: ансамбль исторических флагоносцев города Кори (Италия).

Так, впервые выступают оркестры из Зимбабве, Буркина-Фасо, ОАЭ, Монголии, Сербии и Эфиопии.

На фото: оркестр Полицейской академии Шарджи (ОАЭ).

Россию представляют лучшие коллективы силовых ведомств: Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

На фото: Военнослужащие роты почетного караула Президентского полка.

Всего за все время существования фестиваля в нем приняли участие более 200 коллективов из 59 стран.

На фото: центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского Флота имени Н. А. Римского-Корсакова и воспитанники студии "Юные Александровцы".

Выступления сопровождаются красочными шоу.

На фото: академический ансамбль песни и пляски Вооруженных сил Монголии.

Одним из самых ярких стало выступление Президентского оркестра Буркина-Фасо. В исполнении музыкантов коллектива прозвучала песня "Священная война".

На фото: президентский оркестр Буркина-Фасо.

На фото: президентский оркестр Буркина-Фасо.

На фото: Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Помимо вечерних представлений на Красной площади, в программу фестиваля входят другие мероприятия, такие как концерт участников на ВДНХ, выступление коллективов в московских парках и на Манежной площади.

На фото: выступление 21-го военного оркестра Московского военного округа (Министерство обороны Российской Федерации).

