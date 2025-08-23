Открытие фестиваля "Спасская башня"

На Красной площади в Москве 22 августа в 17-й раз прошла церемония открытия Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.
В фестивале "Спасская башня" традиционно принимают участие коллективы из многих стран.
На фото: ансамбль исторических флагоносцев города Кори (Италия).
Так, впервые выступают оркестры из Зимбабве, Буркина-Фасо, ОАЭ, Монголии, Сербии и Эфиопии.
На фото: оркестр Полицейской академии Шарджи (ОАЭ).
Россию представляют лучшие коллективы силовых ведомств: Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии.
На фото: Военнослужащие роты почетного караула Президентского полка.
Всего за все время существования фестиваля в нем приняли участие более 200 коллективов из 59 стран.
На фото: центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского Флота имени Н. А. Римского-Корсакова и воспитанники студии "Юные Александровцы".
Выступления сопровождаются красочными шоу.
На фото: академический ансамбль песни и пляски Вооруженных сил Монголии.
Одним из самых ярких стало выступление Президентского оркестра Буркина-Фасо. В исполнении музыкантов коллектива прозвучала песня "Священная война".
На фото: президентский оркестр Буркина-Фасо.
На фото: Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Помимо вечерних представлений на Красной площади, в программу фестиваля входят другие мероприятия, такие как концерт участников на ВДНХ, выступление коллективов в московских парках и на Манежной площади.
На фото: выступление 21-го военного оркестра Московского военного округа (Министерство обороны Российской Федерации).
