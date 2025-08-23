https://ria.ru/20250823/barns-2037219694.html
В США объяснили, на каких условиях Украина может получить гарантии
В США объяснили, на каких условиях Украина может получить гарантии - РИА Новости, 23.08.2025
В США объяснили, на каких условиях Украина может получить гарантии
Американский юрист и политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети Х объяснил на исторических примерах, на каких условиях Украина может рассчитывать... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T21:52:00+03:00
2025-08-23T21:52:00+03:00
2025-08-23T22:10:00+03:00
украина
владимир зеленский
гарантии
безопасность
в мире
бельгия
австрия
лаос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002310397_0:3:3071:1730_1920x0_80_0_0_4f83cf5671c5c9e169c727c978cc2207.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американский юрист и политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети Х объяснил на исторических примерах, на каких условиях Украина может рассчитывать на получение международных гарантий безопасности."Страна, которой предоставляется гарантия, должна согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных войск и 3) неприсоединение", — написал он, комментируя ситуацию вокруг возможного предоставления гарантий Украине.При этом Барнс напомнил, что необходимость наличия всех трех указанных им "ключей к успеху" для получения гарантий безопасности доказывает история. В качестве примеров он привел предоставление гарантий Бельгии в 1839 году, Австрии в 1955-м и Лаосу в 1962-м. Во всех трех случаях страны согласились на перечисленные условия.Ранее Владимир Зеленский заявил, что "все разработки" по созданию гарантий безопасности для послевоенной Украины будут "готовы в ближайшие дни", отметив, что "сейчас есть реальный шанс положить конец этой войне".
https://ria.ru/20250823/stubb-2037164278.html
https://ria.ru/20250822/ukraina-2037024095.html
украина
бельгия
австрия
лаос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002310397_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c60fa53c01b62a73e42ad2416398644a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, гарантии, безопасность, в мире, бельгия, австрия, лаос, история
Украина, Владимир Зеленский, гарантии, Безопасность, В мире, Бельгия, Австрия, Лаос, история
В США объяснили, на каких условиях Украина может получить гарантии
Барнс: для получения гарантий Украине нужен нейтралитет и отсутствие войск НАТО