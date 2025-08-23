Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили, на каких условиях Украина может получить гарантии
21:52 23.08.2025 (обновлено: 22:10 23.08.2025)
В США объяснили, на каких условиях Украина может получить гарантии
В США объяснили, на каких условиях Украина может получить гарантии - РИА Новости, 23.08.2025
В США объяснили, на каких условиях Украина может получить гарантии
Американский юрист и политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети Х объяснил на исторических примерах, на каких условиях Украина может рассчитывать... РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американский юрист и политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети Х объяснил на исторических примерах, на каких условиях Украина может рассчитывать на получение международных гарантий безопасности."Страна, которой предоставляется гарантия, должна согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных войск и 3) неприсоединение", — написал он, комментируя ситуацию вокруг возможного предоставления гарантий Украине.При этом Барнс напомнил, что необходимость наличия всех трех указанных им "ключей к успеху" для получения гарантий безопасности доказывает история. В качестве примеров он привел предоставление гарантий Бельгии в 1839 году, Австрии в 1955-м и Лаосу в 1962-м. Во всех трех случаях страны согласились на перечисленные условия.Ранее Владимир Зеленский заявил, что "все разработки" по созданию гарантий безопасности для послевоенной Украины будут "готовы в ближайшие дни", отметив, что "сейчас есть реальный шанс положить конец этой войне".
В США объяснили, на каких условиях Украина может получить гарантии

Барнс: для получения гарантий Украине нужен нейтралитет и отсутствие войск НАТО

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американский юрист и политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети Х объяснил на исторических примерах, на каких условиях Украина может рассчитывать на получение международных гарантий безопасности.
"Страна, которой предоставляется гарантия, должна согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных войск и 3) неприсоединение", — написал он, комментируя ситуацию вокруг возможного предоставления гарантий Украине.
При этом Барнс напомнил, что необходимость наличия всех трех указанных им "ключей к успеху" для получения гарантий безопасности доказывает история. В качестве примеров он привел предоставление гарантий Бельгии в 1839 году, Австрии в 1955-м и Лаосу в 1962-м. Во всех трех случаях страны согласились на перечисленные условия.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что "все разработки" по созданию гарантий безопасности для послевоенной Украины будут "готовы в ближайшие дни", отметив, что "сейчас есть реальный шанс положить конец этой войне".
Украина Владимир Зеленский гарантии Безопасность В мире Бельгия Австрия Лаос история
 
 
