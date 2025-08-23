https://ria.ru/20250823/avia-2037221328.html
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T22:09:00+03:00
2025-08-23T22:09:00+03:00
2025-08-23T22:10:00+03:00
нижний новгород
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904749955_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74bc96485ca86e4883ed134865991d7e.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250823/avia-2037220929.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904749955_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_67070dea7edd03e5d5c1cb421d2ea975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижний Новгород, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск судов