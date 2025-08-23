Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025
22:09 23.08.2025 (обновлено: 22:10 23.08.2025) дополняется ...
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде
Международный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полетов
Вчера, 22:07
 
