В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

