Артиллеристы уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в Донбассе

2025-08-23T15:05:00+03:00

2025-08-23T15:05:00+03:00

2025-08-23T15:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

вооруженные силы украины

ЛУГАНСК, 23 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в Донбассе, что позволило российским штурмовикам продвинуться вперед и занять новые позиции, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе ведения контрбатарейной борьбы разведчиками бригады была обнаружена огневая позиция 120-мм миномета и пункт управления БПЛА, осуществлявший корректировку артиллерийского огня противника. Точными ударами 152-мм гаубицы "Мста-Б" обе цели были уничтожены, что обеспечило штурмовым подразделениям огневое превосходство на участке местности и позволило продвинуться вперед, заняв новые позиции", - сказали в пресс-центре. Отмечается, что артиллеристы группировки продолжают выявлять и уничтожать артиллерию противника, лишая его огневой поддержки.

донбасс

