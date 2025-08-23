https://ria.ru/20250823/artilleristy-2037171226.html
Артиллеристы уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в Донбассе
Артиллеристы уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2025
Артиллеристы уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в Донбассе
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в Донбассе, что позволило российским штурмовикам продвинуться вперед и... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T15:05:00+03:00
2025-08-23T15:05:00+03:00
2025-08-23T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
ЛУГАНСК, 23 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в Донбассе, что позволило российским штурмовикам продвинуться вперед и занять новые позиции, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе ведения контрбатарейной борьбы разведчиками бригады была обнаружена огневая позиция 120-мм миномета и пункт управления БПЛА, осуществлявший корректировку артиллерийского огня противника. Точными ударами 152-мм гаубицы "Мста-Б" обе цели были уничтожены, что обеспечило штурмовым подразделениям огневое превосходство на участке местности и позволило продвинуться вперед, заняв новые позиции", - сказали в пресс-центре. Отмечается, что артиллеристы группировки продолжают выявлять и уничтожать артиллерию противника, лишая его огневой поддержки.
https://ria.ru/20250814/politik-2035160816.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b1b9df8058cde4b5924a7b45772982f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в Донбассе
Группировка войск "Юг" уничтожила миномет и пункт управления дронов ВСУ в ДНР
ЛУГАНСК, 23 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в Донбассе, что позволило российским штурмовикам продвинуться вперед и занять новые позиции, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"В ходе ведения контрбатарейной борьбы разведчиками бригады была обнаружена огневая позиция 120-мм миномета и пункт управления БПЛА, осуществлявший корректировку артиллерийского огня противника. Точными ударами 152-мм гаубицы "Мста-Б" обе цели были уничтожены, что обеспечило штурмовым подразделениям огневое превосходство на участке местности и позволило продвинуться вперед, заняв новые позиции", - сказали в пресс-центре.
Отмечается, что артиллеристы группировки продолжают выявлять и уничтожать артиллерию противника, лишая его огневой поддержки.