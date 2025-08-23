Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 23.08.2025
Артиллеристы уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в Донбассе
ЛУГАНСК, 23 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в Донбассе, что позволило российским штурмовикам продвинуться вперед и занять новые позиции, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе ведения контрбатарейной борьбы разведчиками бригады была обнаружена огневая позиция 120-мм миномета и пункт управления БПЛА, осуществлявший корректировку артиллерийского огня противника. Точными ударами 152-мм гаубицы "Мста-Б" обе цели были уничтожены, что обеспечило штурмовым подразделениям огневое превосходство на участке местности и позволило продвинуться вперед, заняв новые позиции", - сказали в пресс-центре. Отмечается, что артиллеристы группировки продолжают выявлять и уничтожать артиллерию противника, лишая его огневой поддержки.
ЛУГАНСК, 23 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в Донбассе, что позволило российским штурмовикам продвинуться вперед и занять новые позиции, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"В ходе ведения контрбатарейной борьбы разведчиками бригады была обнаружена огневая позиция 120-мм миномета и пункт управления БПЛА, осуществлявший корректировку артиллерийского огня противника. Точными ударами 152-мм гаубицы "Мста-Б" обе цели были уничтожены, что обеспечило штурмовым подразделениям огневое превосходство на участке местности и позволило продвинуться вперед, заняв новые позиции", - сказали в пресс-центре.
Отмечается, что артиллеристы группировки продолжают выявлять и уничтожать артиллерию противника, лишая его огневой поддержки.
Немецкий политик прокомментировал наступление ВС России в Донбассе
14 августа, 07:33
Специальная военная операция на Украине
 
 
