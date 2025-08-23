Рейтинг@Mail.ru
Нутрициолог назвала продукты, необходимые для хорошего сна
03:23 23.08.2025
Нутрициолог назвала продукты, необходимые для хорошего сна
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Для запуска циркадных ритмов и выработки мелатонина нужна незаменимая аминокислота триптофан, которую организм должен получать с пищей, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова. "Триптофан участвует в синтезе "гормона циркадных ритмов" и "запуска" сна – мелатонина. Он относится к разряду незаменимых аминокислот и не вырабатывается нашим организмом самостоятельно, а, значит, мы должны получать его с едой", - отметила Масленникова. Как рассказала нутрициолог, при попадании в организм триптофан превращается в гидрокситриптофан (5-HTP), а тот, в свою очередь, участвует в образовании серотонина, который затем превращается в мелатонин. Реакция проходит при достаточном количестве кофакторов и витаминов группы В. Если человек не получает триптофан с пищей, цепочка реакций рушится, что ведет к целому ряду нарушений в организме. "В каких продуктах содержится триптофан: соя (соевый протеин), тыква, семечки подсолнуха, льна, кунжут. Орехи, неочищенный овес, киноа, гречка, бурый рис, белок куриного яйца, сыры и другие молочные продукты. Курица, индейка, кролик и субпродукты, говядина, утка, жирная рыба и икра, какао бобы, бананы", - поделилась эксперт. Нутрициолог отметила, что триптофан также регулирует аппетит, влияя на выработку серотонина, который, в свою очередь, играет важную роль в ощущении сытости. "Известно, что больше 90% серотонина вырабатывается именно в кишечнике. Серотонин, который вырабатывается в ЦНС, регулирует стресс, эмоции, аппетит, а тот, который вырабатывается в кишечнике, модулирует перистальтику и не только. Серотонин обеспечивает связь мозга и кишечника, и, если возникают нарушения в кишечной микрофлоре или воспалительные заболевания, то это сказывается на выработке серотонина и в ЦНС, и в периферической. То есть здоровый ЖКТ поддерживает эмоциональный баланс через повышение выработки свободного триптофана и, соответственно, серотонина", - поделилась нутрициолог. Эксперт также добавила, что триптофан участвует в метаболизме белка и синтезе ниацина (витамин В3 или РР), который необходим для поддержания уровня "хорошего холестерина" и сердечно-сосудистой системы. Также в случае дефицита серотонина триптофан может восстанавливать его уровень, что приводит к снижению депрессивных расстройств. "Следствием нарушения в процессах поступления и усвоения триптофана являются проблемы со сном, настроением, перееданием", - отметила Масленникова.
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Для запуска циркадных ритмов и выработки мелатонина нужна незаменимая аминокислота триптофан, которую организм должен получать с пищей, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
"Триптофан участвует в синтезе "гормона циркадных ритмов" и "запуска" сна – мелатонина. Он относится к разряду незаменимых аминокислот и не вырабатывается нашим организмом самостоятельно, а, значит, мы должны получать его с едой", - отметила Масленникова.
Как рассказала нутрициолог, при попадании в организм триптофан превращается в гидрокситриптофан (5-HTP), а тот, в свою очередь, участвует в образовании серотонина, который затем превращается в мелатонин. Реакция проходит при достаточном количестве кофакторов и витаминов группы В. Если человек не получает триптофан с пищей, цепочка реакций рушится, что ведет к целому ряду нарушений в организме.
"В каких продуктах содержится триптофан: соя (соевый протеин), тыква, семечки подсолнуха, льна, кунжут. Орехи, неочищенный овес, киноа, гречка, бурый рис, белок куриного яйца, сыры и другие молочные продукты. Курица, индейка, кролик и субпродукты, говядина, утка, жирная рыба и икра, какао бобы, бананы", - поделилась эксперт.
Нутрициолог отметила, что триптофан также регулирует аппетит, влияя на выработку серотонина, который, в свою очередь, играет важную роль в ощущении сытости.
"Известно, что больше 90% серотонина вырабатывается именно в кишечнике. Серотонин, который вырабатывается в ЦНС, регулирует стресс, эмоции, аппетит, а тот, который вырабатывается в кишечнике, модулирует перистальтику и не только. Серотонин обеспечивает связь мозга и кишечника, и, если возникают нарушения в кишечной микрофлоре или воспалительные заболевания, то это сказывается на выработке серотонина и в ЦНС, и в периферической. То есть здоровый ЖКТ поддерживает эмоциональный баланс через повышение выработки свободного триптофана и, соответственно, серотонина", - поделилась нутрициолог.
Эксперт также добавила, что триптофан участвует в метаболизме белка и синтезе ниацина (витамин В3 или РР), который необходим для поддержания уровня "хорошего холестерина" и сердечно-сосудистой системы. Также в случае дефицита серотонина триптофан может восстанавливать его уровень, что приводит к снижению депрессивных расстройств.
"Следствием нарушения в процессах поступления и усвоения триптофана являются проблемы со сном, настроением, перееданием", - отметила Масленникова.
