https://ria.ru/20250823/aminokislota-2037106723.html

Нутрициолог назвала продукты, необходимые для хорошего сна

Нутрициолог назвала продукты, необходимые для хорошего сна - РИА Новости, 23.08.2025

Нутрициолог назвала продукты, необходимые для хорошего сна

Для запуска циркадных ритмов и выработки мелатонина нужна незаменимая аминокислота триптофан, которую организм должен получать с пищей, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T03:23:00+03:00

2025-08-23T03:23:00+03:00

2025-08-23T03:23:00+03:00

общество

россия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789944207_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_f5a2c06bd13c1fdd637998e0bbc0973f.png

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Для запуска циркадных ритмов и выработки мелатонина нужна незаменимая аминокислота триптофан, которую организм должен получать с пищей, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова. "Триптофан участвует в синтезе "гормона циркадных ритмов" и "запуска" сна – мелатонина. Он относится к разряду незаменимых аминокислот и не вырабатывается нашим организмом самостоятельно, а, значит, мы должны получать его с едой", - отметила Масленникова. Как рассказала нутрициолог, при попадании в организм триптофан превращается в гидрокситриптофан (5-HTP), а тот, в свою очередь, участвует в образовании серотонина, который затем превращается в мелатонин. Реакция проходит при достаточном количестве кофакторов и витаминов группы В. Если человек не получает триптофан с пищей, цепочка реакций рушится, что ведет к целому ряду нарушений в организме. "В каких продуктах содержится триптофан: соя (соевый протеин), тыква, семечки подсолнуха, льна, кунжут. Орехи, неочищенный овес, киноа, гречка, бурый рис, белок куриного яйца, сыры и другие молочные продукты. Курица, индейка, кролик и субпродукты, говядина, утка, жирная рыба и икра, какао бобы, бананы", - поделилась эксперт. Нутрициолог отметила, что триптофан также регулирует аппетит, влияя на выработку серотонина, который, в свою очередь, играет важную роль в ощущении сытости. "Известно, что больше 90% серотонина вырабатывается именно в кишечнике. Серотонин, который вырабатывается в ЦНС, регулирует стресс, эмоции, аппетит, а тот, который вырабатывается в кишечнике, модулирует перистальтику и не только. Серотонин обеспечивает связь мозга и кишечника, и, если возникают нарушения в кишечной микрофлоре или воспалительные заболевания, то это сказывается на выработке серотонина и в ЦНС, и в периферической. То есть здоровый ЖКТ поддерживает эмоциональный баланс через повышение выработки свободного триптофана и, соответственно, серотонина", - поделилась нутрициолог. Эксперт также добавила, что триптофан участвует в метаболизме белка и синтезе ниацина (витамин В3 или РР), который необходим для поддержания уровня "хорошего холестерина" и сердечно-сосудистой системы. Также в случае дефицита серотонина триптофан может восстанавливать его уровень, что приводит к снижению депрессивных расстройств. "Следствием нарушения в процессах поступления и усвоения триптофана являются проблемы со сном, настроением, перееданием", - отметила Масленникова.

https://ria.ru/20250822/vrach-2036883516.html

https://ria.ru/20250821/minselhoz-2036811738.html

https://ria.ru/20250514/son-2016786262.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, здоровье - общество