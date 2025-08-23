Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 23.08.2025 (обновлено: 23:33 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/aeroport-2037225552.html
В Шереметьево сняли временные ограничения
В Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025
В Шереметьево сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T23:29:00+03:00
2025-08-23T23:33:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587280_0:103:3272:1944_1920x0_80_0_0_efad02cfc449acd343a1191eb363ee9a.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань."Сняты введённые ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту "Шереметьево", - сообщил аэропорт.Рейсы на прилет выполняются в штатном режиме, рейсы на вылет - по факту очередности. Скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет, уточняет авиагавань.Аэропорт "Шереметьево" и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации суточного плана полетов.
https://ria.ru/20250823/aeroflot-2037224253.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587280_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_7698560312df2566495037f4790af866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), происшествия, россия
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Россия
В Шереметьево сняли временные ограничения

В Шереметьево сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Обстановка в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань.
"Сняты введённые ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту "Шереметьево", - сообщил аэропорт.
Рейсы на прилет выполняются в штатном режиме, рейсы на вылет - по факту очередности. Скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет, уточняет авиагавань.
Аэропорт "Шереметьево" и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации суточного плана полетов.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Аэрофлот" корректирует расписание полетов в связи с ограничениями
Вчера, 23:05
 
Шереметьево (аэропорт)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала