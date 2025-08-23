https://ria.ru/20250823/aeroport-2037225552.html

В Шереметьево сняли временные ограничения

В Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025

В Шереметьево сняли временные ограничения

23.08.2025 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань.

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань."Сняты введённые ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту "Шереметьево", - сообщил аэропорт.Рейсы на прилет выполняются в штатном режиме, рейсы на вылет - по факту очередности. Скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет, уточняет авиагавань.Аэропорт "Шереметьево" и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации суточного плана полетов.

