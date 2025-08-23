https://ria.ru/20250823/aeroport-2037215290.html

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.В субботу официальный представитель Росавиации объявил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода."Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Официальный представитель добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.

