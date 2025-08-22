https://ria.ru/20250822/zhurnalist-2036919577.html

Журналист из США рассказал, как выживал после падения в горах Норвегии

Журналист из США рассказал, как выживал после падения в горах Норвегии - РИА Новости, 22.08.2025

Журналист из США рассказал, как выживал после падения в горах Норвегии

Американский журналист Алек Лун рассказал, как выживал в дикой природе Норвегии в течение шести дней после несчастного случая во время похода, в частности, ему... РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Американский журналист Алек Лун рассказал, как выживал в дикой природе Норвегии в течение шести дней после несчастного случая во время похода, в частности, ему пришлось питаться травой и пить мочу, ожидая спасения, пишет газета Washington Post. Как пишет издание, 31 июля Лун решил отправиться в поход к одному из крупнейших ледников Норвегии, расположенному в национальном парке Фолгефонна. В первый же день похода ближе к концу тропы, по словам Луна, он заметил, что подошва его левого ботинка начала отклеиваться, однако он решил продолжить путь, несмотря на позднее время. Затем внезапно он оступился и начал скользить до тех пор, пока не врезался в камень. Как пишет Washington Post, американец потерял сознание и очнулся на следующий день, испытывая невыносимую боль. Когда он попытался пошевелить сломанной ногой, она, по его словам, "болталась". "Первой моей мыслью было: всё очень, очень плохо ... А потом я подумал: теперь я в деле, чтобы одержать победу. Мне нужно остаться здесь и выжить, пока кто-нибудь не заметит моего исчезновения", - заявил Лун в интервью изданию. Он рассказал, что в ходе падения потерял сотовый телефон, большую часть еды, однако в рюкзаке был инвентарь для сна и небольшой перекус. Рядом росли мох и трава, которыми он питался, чтобы подкрепиться, рассказал он. Первые несколько дней погода была ясной. Лун соорудил импровизированное укрытие из опоры для палатки и дождевика, а сам завернулся в спальный мешок, чтобы согреться. Как пишет Washington Post, нехватка воды дала о себе знать через два дня. Лун испытывал такую ​​сильную жажду, что когда пытался съесть батончики мюсли и арахис из рюкзака, они казались ему во рту густой, как "бетон", пастой, которую он не мог проглотить. Он так отчаянно нуждался в жидкости, что, по его словам, проколол волдырь на руке, чтобы выпить кровь. Лун признался, что в конечном итоге ему пришлось пить мочу, чтобы выжить. На следующий день, по словам журналиста, пошёл дождь. Он собрал всё, что мог, используя складки спального мешка. "Это было лучшее, что я когда-либо пробовал", - поделился он. По данным издания, 4 августа жена Луна сообщила о его пропаже, после чего на его поиски выдвинулась команда спасателей, однако их работа осложнялась непрекращавшимся дождем и ветром. Потерявшегося журналиста удалось спасти только через два дня. Его доставили в больницу, где помимо перелома ноги ему диагностировали серьезное обморожение ног. Жена Луна после спасения сказала, что уверена, что ее муж продолжит ходить в походы, однако, рассмеявшись, отметила, что теперь "ему запрещено это делать в одиночку".

