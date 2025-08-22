В США понизили магнитуду землетрясения в проливе Дрейка

Рейтинг@Mail.ru
05:56 22.08.2025
в мире
сша
южная америка
антарктида
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Геологическая служба США понизила магнитуду мощного землетрясения в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой до 7,5. Ранее сейсмологи оценивали магнитуду подземных толчков в 8,0. Эпицентр землетрясения, по уточненным данным, располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, очаг залегал на глубине 10,8 километра. Метеорологическая служба США объявила об угрозе возникновения цунами.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Геологическая служба США понизила магнитуду мощного землетрясения в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой до 7,5.
Ранее сейсмологи оценивали магнитуду подземных толчков в 8,0.
Эпицентр землетрясения, по уточненным данным, располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, очаг залегал на глубине 10,8 километра.
Метеорологическая служба США объявила об угрозе возникновения цунами.
Вулкан Плоский Толбачик в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0
