В США понизили магнитуду землетрясения в проливе Дрейка
2025-08-22T05:56:00+03:00
в мире
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Геологическая служба США понизила магнитуду мощного землетрясения в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой до 7,5. Ранее сейсмологи оценивали магнитуду подземных толчков в 8,0. Эпицентр землетрясения, по уточненным данным, располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, очаг залегал на глубине 10,8 километра. Метеорологическая служба США объявила об угрозе возникновения цунами.
