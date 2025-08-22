https://ria.ru/20250822/zemletryasenie-2036881284.html

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 22.08.2025

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T02:12:00+03:00

2025-08-22T02:12:00+03:00

2025-08-22T02:12:00+03:00

в мире

япония

иватэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии, сообщает геологическая служба США (USGS). По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 1.34 мск в 51 километре к юго-востоку от города Офунато префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250822/zemletryasenie-2036879278.html

япония

иватэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, иватэ