У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 22.08.2025
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T02:12:00+03:00
2025-08-22T02:12:00+03:00
2025-08-22T02:12:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии, сообщает геологическая служба США (USGS). По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 1.34 мск в 51 километре к юго-востоку от города Офунато префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
