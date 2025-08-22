Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по урегулированию
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 22.08.2025 (обновлено: 22:07 22.08.2025)
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по урегулированию
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по урегулированию - РИА Новости, 22.08.2025
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по урегулированию
Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа, которые лидер США считает необходимыми для урегулирования конфликта на... РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
сергей лавров
дональд трамп
евросоюз
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа, которые лидер США считает необходимыми для урегулирования конфликта на Украине, рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.&quot;Всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО, &lt;...&gt; обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал &quot;нет&quot; на все это&quot;, — заявил министр.Как отметил Лавров, Россия согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял президент США. Глава МИД уточнил, что речь идет о нескольких пунктах, которые Трамп предложил после встречи на Аляске.Переговоры по УкраинеПятнадцатого августа на Аляске прошел саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры провели переговоры на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, по итогам которых они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Главы России и США также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским, позже к ним также присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Как отмечали в Кремле, беседа носила откровенный и конструктивный характер, лидеры выступили за продолжение прямых контактов России с Украиной. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по урегулированию

Лавров: Зеленский отверг предложения Трампа по урегулированию на Украине

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа, которые лидер США считает необходимыми для урегулирования конфликта на Украине, рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.
"Всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО, <...> обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал "нет" на все это", — заявил министр.

Как отметил Лавров, Россия согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял президент США. Глава МИД уточнил, что речь идет о нескольких пунктах, которые Трамп предложил после встречи на Аляске.

Переговоры по Украине

Пятнадцатого августа на Аляске прошел саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры провели переговоры на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, по итогам которых они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Главы России и США также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским, позже к ним также присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Как отмечали в Кремле, беседа носила откровенный и конструктивный характер, лидеры выступили за продолжение прямых контактов России с Украиной. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
