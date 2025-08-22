https://ria.ru/20250822/zelenskiy-2036988592.html

Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по урегулированию

Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа, которые лидер США считает необходимыми для урегулирования конфликта на...

2025-08-22T22:07:00+03:00

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа, которые лидер США считает необходимыми для урегулирования конфликта на Украине, рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC."Всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО, <...> обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал "нет" на все это", — заявил министр.Как отметил Лавров, Россия согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял президент США. Глава МИД уточнил, что речь идет о нескольких пунктах, которые Трамп предложил после встречи на Аляске.Переговоры по УкраинеПятнадцатого августа на Аляске прошел саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры провели переговоры на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, по итогам которых они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Главы России и США также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским, позже к ним также присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Как отмечали в Кремле, беседа носила откровенный и конструктивный характер, лидеры выступили за продолжение прямых контактов России с Украиной. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

Ольга Фомченкова

