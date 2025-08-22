https://ria.ru/20250822/zelenskij-2037094729.html

В Франции обратили внимание на нелегитимность Зеленского

В Франции обратили внимание на нелегитимность Зеленского - РИА Новости, 22.08.2025

В Франции обратили внимание на нелегитимность Зеленского

Полномочия Владимира Зеленского закончились еще в мае прошлого года, он не является президентом Украины, заявил в пятницу основатель левой партии... РИА Новости, 22.08.2025

ПАРИЖ, 22 авг - РИА Новости. Полномочия Владимира Зеленского закончились еще в мае прошлого года, он не является президентом Украины, заявил в пятницу основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, комментируя вопрос о том, кто может подписывать потенциальные мирные соглашения. "Вы скажете: господин Зеленский. Вы шутите, он президент ничего. Его мандат подошел к концу в мае прошлого года", - сказал Меланшон, выступая на встрече со сторонниками. Трансляция велась на странице политика в соцсети X. Человек, оказавшийся в будущем на месте Зеленского после подписанных соглашений, может заявить, что Зеленский никого не представлял, после чего конфликт возобновится, отметил Меланшон. "Нам нужно, чтобы был легитимный президент, избранный украинцами, чтобы они выбрали того, кого хотят ... чтобы подписать мирное соглашение", - добавил он. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

