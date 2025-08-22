Рейтинг@Mail.ru
В Словакии заявили, что Зеленский сошел с ума, решив ударить по "Дружбе" - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/zelenskij-2037009871.html
В Словакии заявили, что Зеленский сошел с ума, решив ударить по "Дружбе"
В Словакии заявили, что Зеленский сошел с ума, решив ударить по "Дружбе" - РИА Новости, 22.08.2025
В Словакии заявили, что Зеленский сошел с ума, решив ударить по "Дружбе"
Атаки ВСУ по нефтепроводу "Дружба" говорят о том, что Владимир Зеленский и его представители сошли с ума, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:07:00+03:00
2025-08-22T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
словакия
венгрия
россия
андрей данко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Атаки ВСУ по нефтепроводу "Дружба" говорят о том, что Владимир Зеленский и его представители сошли с ума, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть по этому маршруту. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Президент Зеленский и его представители, должно быть, сошли с ума. По-другому нельзя назвать то, что они повторно атакуют нефтепровод "Дружба", - сказал Данко в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в пятницу. По его словам, Украина своими действиями наносит ущерб интересам Словакии. "Вместо того, чтобы быть благодарными за то, что мы им оказали помощь более чем на 3 миллиарда евро, что пытаемся помогать украинцам, которые здесь, они нас опять предали и шантажируют", - заключил Данко.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250822/tramp-2036977070.html
словакия
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, венгрия, россия, андрей данко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, еврокомиссия, украина
Специальная военная операция на Украине, Словакия, Венгрия, Россия, Андрей Данко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, Украина
В Словакии заявили, что Зеленский сошел с ума, решив ударить по "Дружбе"

Депутат Данко: атаки ВСУ по "Дружбе" говорят о том, что Зеленский сошел с ума

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Атаки ВСУ по нефтепроводу "Дружба" говорят о том, что Владимир Зеленский и его представители сошли с ума, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко.
Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть по этому маршруту. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
"Президент Зеленский и его представители, должно быть, сошли с ума. По-другому нельзя назвать то, что они повторно атакуют нефтепровод "Дружба", - сказал Данко в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в пятницу.
По его словам, Украина своими действиями наносит ущерб интересам Словакии.
"Вместо того, чтобы быть благодарными за то, что мы им оказали помощь более чем на 3 миллиарда евро, что пытаемся помогать украинцам, которые здесь, они нас опять предали и шантажируют", - заключил Данко.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" сильно разозлили Трампа
Вчера, 14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеСловакияВенгрияРоссияАндрей ДанкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕврокомиссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала