https://ria.ru/20250822/zelenskij-2037009871.html
В Словакии заявили, что Зеленский сошел с ума, решив ударить по "Дружбе"
В Словакии заявили, что Зеленский сошел с ума, решив ударить по "Дружбе" - РИА Новости, 22.08.2025
В Словакии заявили, что Зеленский сошел с ума, решив ударить по "Дружбе"
Атаки ВСУ по нефтепроводу "Дружба" говорят о том, что Владимир Зеленский и его представители сошли с ума, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:07:00+03:00
2025-08-22T16:07:00+03:00
2025-08-22T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
словакия
венгрия
россия
андрей данко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Атаки ВСУ по нефтепроводу "Дружба" говорят о том, что Владимир Зеленский и его представители сошли с ума, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть по этому маршруту. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Президент Зеленский и его представители, должно быть, сошли с ума. По-другому нельзя назвать то, что они повторно атакуют нефтепровод "Дружба", - сказал Данко в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в пятницу. По его словам, Украина своими действиями наносит ущерб интересам Словакии. "Вместо того, чтобы быть благодарными за то, что мы им оказали помощь более чем на 3 миллиарда евро, что пытаемся помогать украинцам, которые здесь, они нас опять предали и шантажируют", - заключил Данко.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250822/tramp-2036977070.html
словакия
венгрия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, венгрия, россия, андрей данко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, еврокомиссия, украина
Специальная военная операция на Украине, Словакия, Венгрия, Россия, Андрей Данко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, Украина
В Словакии заявили, что Зеленский сошел с ума, решив ударить по "Дружбе"
Депутат Данко: атаки ВСУ по "Дружбе" говорят о том, что Зеленский сошел с ума