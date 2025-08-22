https://ria.ru/20250822/zatseping-2036912557.html
Суд освободил от наказания основателя "зацепинга" в России
Суд освободил от наказания основателя "зацепинга" в России - РИА Новости, 22.08.2025
Суд освободил от наказания основателя "зацепинга" в России
Мировой суд освободил от наказания основоположника "зацепинга" в России Романа Громова, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T09:54:00+03:00
2025-08-22T09:54:00+03:00
2025-08-22T09:54:00+03:00
происшествия
россия
московская межрегиональная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031455422_0:30:851:508_1920x0_80_0_0_5de361168da717d8f5fd92ea2dc195a9.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мировой суд освободил от наказания основоположника "зацепинга" в России Романа Громова, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. "Мировой суд вынес приговор Роману Громову. Он признан виновным по ч. 1 ст. 151.2, п. "а" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни)", - говорится в сообщении. Уточняется, что Громов, осознавая опасность проезда на внешних частях железнодорожного подвижного состава, неоднократно склонял несовершеннолетних к занятию этим опасным увлечением. Кроме того, он являлся администратором нескольких групп о "зацепинге" в социальных сетях, которые ранее заблокированы. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Северной транспортной прокуратуры назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. "Принимая во внимание то, что подсудимый в ходе расследования уголовного дела содержался под стражей, суд освободил его от отбывания назначенного наказания в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил", - отмечается в релизе.
https://ria.ru/20250117/zatseping-1994121782.html
https://ria.ru/20250705/zatsepery-2027355420.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031455422_0:0:851:639_1920x0_80_0_0_a0bf1656c4763618dc6b219f65b13af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Россия, Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Суд освободил от наказания основателя "зацепинга" в России
Суд освободил от наказания основателя зацепинга в России Романа Громова
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мировой суд освободил от наказания основоположника "зацепинга" в России Романа Громова, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"Мировой суд вынес приговор Роману Громову. Он признан виновным по ч. 1 ст. 151.2, п. "а" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ
(вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни)", - говорится в сообщении
.
Уточняется, что Громов, осознавая опасность проезда на внешних частях железнодорожного подвижного состава, неоднократно склонял несовершеннолетних к занятию этим опасным увлечением.
Кроме того, он являлся администратором нескольких групп о "зацепинге" в социальных сетях, которые ранее заблокированы.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя Северной транспортной прокуратуры назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
"Принимая во внимание то, что подсудимый в ходе расследования уголовного дела содержался под стражей, суд освободил его от отбывания назначенного наказания в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил", - отмечается в релизе.