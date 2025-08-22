https://ria.ru/20250822/zatseping-2036912557.html

Суд освободил от наказания основателя "зацепинга" в России

Суд освободил от наказания основателя "зацепинга" в России

Мировой суд освободил от наказания основоположника "зацепинга" в России Романа Громова, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мировой суд освободил от наказания основоположника "зацепинга" в России Романа Громова, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. "Мировой суд вынес приговор Роману Громову. Он признан виновным по ч. 1 ст. 151.2, п. "а" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни)", - говорится в сообщении. Уточняется, что Громов, осознавая опасность проезда на внешних частях железнодорожного подвижного состава, неоднократно склонял несовершеннолетних к занятию этим опасным увлечением. Кроме того, он являлся администратором нескольких групп о "зацепинге" в социальных сетях, которые ранее заблокированы. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Северной транспортной прокуратуры назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. "Принимая во внимание то, что подсудимый в ходе расследования уголовного дела содержался под стражей, суд освободил его от отбывания назначенного наказания в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил", - отмечается в релизе.

