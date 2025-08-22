Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала кадры задержания жителей Приморья, обвиняемых в шпионаже - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/zaderzhanie-2036958566.html
ФСБ показала кадры задержания жителей Приморья, обвиняемых в шпионаже
ФСБ показала кадры задержания жителей Приморья, обвиняемых в шпионаже - РИА Новости, 22.08.2025
ФСБ показала кадры задержания жителей Приморья, обвиняемых в шпионаже
ФСБ показала видео задержания двух жителей Приморья, по заданию Службы безопасности Украины планировавших собрать сведения о российских военных объектах в... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:49:00+03:00
2025-08-22T12:49:00+03:00
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
приморский край
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036952621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f146ae5fa49ce29a8e58ac8b833642ce.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания двух жителей Приморья, по заданию Службы безопасности Украины планировавших собрать сведения о российских военных объектах в регионе. О задержании этих лиц ФСБ сообщила в пятницу. На кадрах оперативной видеосъемки показано, как одного злоумышленника взяли в городской квартире, а второго - в загородном доме, а затем обоих доставили в местное управление ФСБ.
https://ria.ru/20250530/fsb-2019911543.html
украина
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание жителей Приморья, планировавших передать СБУ сведения об объектах ВС РФ
Силовики задержали двух жителей Приморья, которые по заданию СБУ планировали собрать сведения о российских военных объектах в регионе, сообщили в ФСБ .
2025-08-22T12:49
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036952621_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_01edfb574c6453473d3b2ffc93349c3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), приморский край, безопасность
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Приморский край, Безопасность
ФСБ показала кадры задержания жителей Приморья, обвиняемых в шпионаже

ФСБ показала видео задержания двух шпионивших по заданию СБУ жителей Приморья

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания двух жителей Приморья, по заданию Службы безопасности Украины планировавших собрать сведения о российских военных объектах в регионе.
О задержании этих лиц ФСБ сообщила в пятницу.
На кадрах оперативной видеосъемки показано, как одного злоумышленника взяли в городской квартире, а второго - в загородном доме, а затем обоих доставили в местное управление ФСБ.
Задержание подростков, причастных к поджогам по заданию Киева - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
ФСБ опубликовала видео задержания причастных к поджогам
30 мая, 10:10
 
УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Приморский крайБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала