ФСБ показала кадры задержания жителей Приморья, обвиняемых в шпионаже

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания двух жителей Приморья, по заданию Службы безопасности Украины планировавших собрать сведения о российских военных объектах в регионе. О задержании этих лиц ФСБ сообщила в пятницу. На кадрах оперативной видеосъемки показано, как одного злоумышленника взяли в городской квартире, а второго - в загородном доме, а затем обоих доставили в местное управление ФСБ.

