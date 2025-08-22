https://ria.ru/20250822/zaderzhanie-2036958566.html
ФСБ показала кадры задержания жителей Приморья, обвиняемых в шпионаже
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания двух жителей Приморья, по заданию Службы безопасности Украины планировавших собрать сведения о российских военных объектах в регионе. О задержании этих лиц ФСБ сообщила в пятницу. На кадрах оперативной видеосъемки показано, как одного злоумышленника взяли в городской квартире, а второго - в загородном доме, а затем обоих доставили в местное управление ФСБ.
