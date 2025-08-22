Юрист сообщила о росте пошлины за выдачу госномеров

Рейтинг@Mail.ru
01:47 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/yurist-2036879953.html
2025-08-22T01:47:00+03:00
2025-08-22T01:47:00+03:00
гибдд мвд рф
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Госпошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили повысится с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, сообщила РИА Новости юрист Лилия Василенко."Стоимость получения номеров в ГИБДД вырастет с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, для мототранспорта и прицепов увеличивается с 1 500 рублей до 2 250 рублей", - сказала Василенко. Кроме того, стоимость выдачи металлических госзнаков "Транзит" для автомобилей повысится с 1600 до 2400 рублей, бумажных - с 200 до 300 рублей.
гибдд мвд рф
ГИБДД МВД РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВыдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Госпошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили повысится с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, сообщила РИА Новости юрист Лилия Василенко.
"Стоимость получения номеров в ГИБДД вырастет с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, для мототранспорта и прицепов увеличивается с 1 500 рублей до 2 250 рублей", - сказала Василенко.
Кроме того, стоимость выдачи металлических госзнаков "Транзит" для автомобилей повысится с 1600 до 2400 рублей, бумажных - с 200 до 300 рублей.
Юрист рассказала, могут ли водителей лишить прав за превышение скорости
ГИБДД МВД РФ
 
 
