https://ria.ru/20250822/yurist-2036879953.html
Юрист сообщила о росте пошлины за выдачу госномеров
Юрист сообщила о росте пошлины за выдачу госномеров - РИА Новости, 22.08.2025
Юрист сообщила о росте пошлины за выдачу госномеров
Госпошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили повысится с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, сообщила РИА Новости юрист Лилия... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T01:47:00+03:00
2025-08-22T01:47:00+03:00
2025-08-22T01:47:00+03:00
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832026046_0:316:2978:1991_1920x0_80_0_0_f9a1f24a74acbdf5c2a053e0241482b1.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Госпошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили повысится с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, сообщила РИА Новости юрист Лилия Василенко."Стоимость получения номеров в ГИБДД вырастет с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, для мототранспорта и прицепов увеличивается с 1 500 рублей до 2 250 рублей", - сказала Василенко. Кроме того, стоимость выдачи металлических госзнаков "Транзит" для автомобилей повысится с 1600 до 2400 рублей, бумажных - с 200 до 300 рублей.
https://ria.ru/20250821/yurist-2036620257.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832026046_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_6636bd3d41a35824331a97ef22427daf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибдд мвд рф
Юрист сообщила о росте пошлины за выдачу госномеров
Юрист Василенко: пошлина за госномера вырастет на тысячу рублей