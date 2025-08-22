Руководитель Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово"

Рейтинг@Mail.ru
18:05 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/yadrov-2037043969.html
2025-08-22T18:05:00+03:00
2025-08-22T18:05:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово", сообщает ведомство по итогам первого заседания совета после передачи авиагавани в госсобственность. "В пятницу, 22 августа, состоялось первое заседание нового состава совета директоров управляющей компании международного аэропорта "Домодедово". Его председателем избран руководитель Росавиации Дмитрий Ядров", - говорится в сообщении. В Росавиации подчеркнули, что создание совета директоров во главе с руководителем профильного федерального ведомства демонстрирует важность этого стратегического предприятия для развития всей транспортной системы России. "Ключевые цели совета директоров – финансовое оздоровление аэропорта "Домодедово", повышение эффективности его работы, рост значимости для отечественной гражданской авиации", - отмечается в сообщении. В конце июля генеральный директор холдинговой компании "Домодедово" Андрей Иванов рассказывал, что общий долг аэропорта составляет около 70 миллиардов рублей - 34 миллиарда в рублях и 450 миллионов долларов. В 2025 году платежи по процентам составят 8 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
© Фото : Telegram/Правительство России Дмитрий Ядров
Дмитрий Ядров - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Telegram/Правительство России
Дмитрий Ядров. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово", сообщает ведомство по итогам первого заседания совета после передачи авиагавани в госсобственность.
"В пятницу, 22 августа, состоялось первое заседание нового состава совета директоров управляющей компании международного аэропорта "Домодедово". Его председателем избран руководитель Росавиации Дмитрий Ядров", - говорится в сообщении.
Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Совладелец аэропорта Внуково готов инвестировать в Домодедово, пишет РБК
30 июля, 10:01
В Росавиации подчеркнули, что создание совета директоров во главе с руководителем профильного федерального ведомства демонстрирует важность этого стратегического предприятия для развития всей транспортной системы России.
"Ключевые цели совета директоров – финансовое оздоровление аэропорта "Домодедово", повышение эффективности его работы, рост значимости для отечественной гражданской авиации", - отмечается в сообщении.
В конце июля генеральный директор холдинговой компании "Домодедово" Андрей Иванов рассказывал, что общий долг аэропорта составляет около 70 миллиардов рублей - 34 миллиарда в рублях и 450 миллионов долларов. В 2025 году платежи по процентам составят 8 миллиардов рублей.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников
2 августа, 19:29
 
