Руководитель Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово"

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово", сообщает ведомство по итогам первого заседания совета после передачи авиагавани в госсобственность. "В пятницу, 22 августа, состоялось первое заседание нового состава совета директоров управляющей компании международного аэропорта "Домодедово". Его председателем избран руководитель Росавиации Дмитрий Ядров", - говорится в сообщении. В Росавиации подчеркнули, что создание совета директоров во главе с руководителем профильного федерального ведомства демонстрирует важность этого стратегического предприятия для развития всей транспортной системы России. "Ключевые цели совета директоров – финансовое оздоровление аэропорта "Домодедово", повышение эффективности его работы, рост значимости для отечественной гражданской авиации", - отмечается в сообщении. В конце июля генеральный директор холдинговой компании "Домодедово" Андрей Иванов рассказывал, что общий долг аэропорта составляет около 70 миллиардов рублей - 34 миллиарда в рублях и 450 миллионов долларов. В 2025 году платежи по процентам составят 8 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".

