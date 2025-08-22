https://ria.ru/20250822/yadrov-2037043969.html
Руководитель Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово"
Руководитель Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово" - РИА Новости, 22.08.2025
Руководитель Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово"
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово", сообщает ведомство по итогам первого заседания совета после передачи... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T18:05:00+03:00
2025-08-22T18:05:00+03:00
2025-08-22T18:05:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
андрей иванов
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
генеральная прокуратура рф
дмитрий каменщик
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896489794_0:20:854:500_1920x0_80_0_0_92c002c43e990e65a2a0ea83e7848aa5.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово", сообщает ведомство по итогам первого заседания совета после передачи авиагавани в госсобственность. "В пятницу, 22 августа, состоялось первое заседание нового состава совета директоров управляющей компании международного аэропорта "Домодедово". Его председателем избран руководитель Росавиации Дмитрий Ядров", - говорится в сообщении. В Росавиации подчеркнули, что создание совета директоров во главе с руководителем профильного федерального ведомства демонстрирует важность этого стратегического предприятия для развития всей транспортной системы России. "Ключевые цели совета директоров – финансовое оздоровление аэропорта "Домодедово", повышение эффективности его работы, рост значимости для отечественной гражданской авиации", - отмечается в сообщении. В конце июля генеральный директор холдинговой компании "Домодедово" Андрей Иванов рассказывал, что общий долг аэропорта составляет около 70 миллиардов рублей - 34 миллиарда в рублях и 450 миллионов долларов. В 2025 году платежи по процентам составят 8 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
https://ria.ru/20250730/sovladelets-2032294460.html
https://ria.ru/20250802/domodedovo-2033021519.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896489794_55:0:815:570_1920x0_80_0_0_2198d0b2aa6855d4696db5b4eeda9c82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), андрей иванов, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), генеральная прокуратура рф, дмитрий каменщик, общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Иванов, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Генеральная прокуратура РФ, Дмитрий Каменщик, Общество
Руководитель Росавиации возглавил совет директоров аэропорта "Домодедово"
Руководитель Росавиации Ядров возглавил совет директоров "Домодедово"