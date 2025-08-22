В Wildberries опровергли новости о массовом внедрении платной доставки

Рейтинг@Mail.ru
12:14 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Wildberries не вводила массовой платной доставки для пользователей - она может быть платной для некоторых клиентов, но для большинства остается бесплатной, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries &amp; Russ. Ранее в пятницу газета "Ведомости" написала о том, что Wildberries начала брать деньги за доставку заказов до пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с клиентов, и этот платеж не зависит от процента выкупа заказов. "Компания не вводила дополнительных скрытых платежей", - подчёркивают в пресс-службе Wildberries &amp; Russ. "Услуга доставки товаров для клиентов от Wildberries действительно может быть платной для некоторых клиентов - это не нововведение. Стоимость зависит от различных факторов, в частности: значительное расстояние транспортировки, а также низкая доля выкупа у покупателя. Для значительной части пользователей платформы продолжает действовать бесплатная доставка", - пояснили в пресс-службе. В компании отметили, что в случаях, когда доставка становится платной, клиенты получают предупреждение о подключении услуги в личном кабинете - стоимость отображается у пользователя в корзине при заказе товаров. "Мы постоянно тестируем разные механики в компании, чтобы клиенты всегда могли получать свои товары максимально быстро и в любые регионы присутствия маркетплейса", - заключили в пресс-службе.
wildberries, общество
Wildberries, Общество
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Wildberries не вводила массовой платной доставки для пользователей - она может быть платной для некоторых клиентов, но для большинства остается бесплатной, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.
Ранее в пятницу газета "Ведомости" написала о том, что Wildberries начала брать деньги за доставку заказов до пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с клиентов, и этот платеж не зависит от процента выкупа заказов.
"Компания не вводила дополнительных скрытых платежей", - подчёркивают в пресс-службе Wildberries & Russ.
"Услуга доставки товаров для клиентов от Wildberries действительно может быть платной для некоторых клиентов - это не нововведение. Стоимость зависит от различных факторов, в частности: значительное расстояние транспортировки, а также низкая доля выкупа у покупателя. Для значительной части пользователей платформы продолжает действовать бесплатная доставка", - пояснили в пресс-службе.
В компании отметили, что в случаях, когда доставка становится платной, клиенты получают предупреждение о подключении услуги в личном кабинете - стоимость отображается у пользователя в корзине при заказе товаров.
"Мы постоянно тестируем разные механики в компании, чтобы клиенты всегда могли получать свои товары максимально быстро и в любые регионы присутствия маркетплейса", - заключили в пресс-службе.
