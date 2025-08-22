https://ria.ru/20250822/wildberries-2036951387.html
В Wildberries опровергли новости о массовом внедрении платной доставки
В Wildberries опровергли новости о массовом внедрении платной доставки - РИА Новости, 22.08.2025
В Wildberries опровергли новости о массовом внедрении платной доставки
Wildberries не вводила массовой платной доставки для пользователей - она может быть платной для некоторых клиентов, но для большинства остается бесплатной,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:14:00+03:00
2025-08-22T12:14:00+03:00
2025-08-22T12:14:00+03:00
wildberries
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924457966_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_2c12133a33e26f8664a179756c9b6824.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Wildberries не вводила массовой платной доставки для пользователей - она может быть платной для некоторых клиентов, но для большинства остается бесплатной, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ. Ранее в пятницу газета "Ведомости" написала о том, что Wildberries начала брать деньги за доставку заказов до пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с клиентов, и этот платеж не зависит от процента выкупа заказов. "Компания не вводила дополнительных скрытых платежей", - подчёркивают в пресс-службе Wildberries & Russ. "Услуга доставки товаров для клиентов от Wildberries действительно может быть платной для некоторых клиентов - это не нововведение. Стоимость зависит от различных факторов, в частности: значительное расстояние транспортировки, а также низкая доля выкупа у покупателя. Для значительной части пользователей платформы продолжает действовать бесплатная доставка", - пояснили в пресс-службе. В компании отметили, что в случаях, когда доставка становится платной, клиенты получают предупреждение о подключении услуги в личном кабинете - стоимость отображается у пользователя в корзине при заказе товаров. "Мы постоянно тестируем разные механики в компании, чтобы клиенты всегда могли получать свои товары максимально быстро и в любые регионы присутствия маркетплейса", - заключили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20250819/wildberries-2036224299.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924457966_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_a0cb96aa445814445d3d7cd4a012833c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, общество
В Wildberries опровергли новости о массовом внедрении платной доставки
Wildberries & Russ: компания не вводила массовой платной доставки
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Wildberries не вводила массовой платной доставки для пользователей - она может быть платной для некоторых клиентов, но для большинства остается бесплатной, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.
Ранее в пятницу газета "Ведомости" написала о том, что Wildberries
начала брать деньги за доставку заказов до пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с клиентов, и этот платеж не зависит от процента выкупа заказов.
"Компания не вводила дополнительных скрытых платежей", - подчёркивают в пресс-службе Wildberries & Russ.
"Услуга доставки товаров для клиентов от Wildberries действительно может быть платной для некоторых клиентов - это не нововведение. Стоимость зависит от различных факторов, в частности: значительное расстояние транспортировки, а также низкая доля выкупа у покупателя. Для значительной части пользователей платформы продолжает действовать бесплатная доставка", - пояснили в пресс-службе.
В компании отметили, что в случаях, когда доставка становится платной, клиенты получают предупреждение о подключении услуги в личном кабинете - стоимость отображается у пользователя в корзине при заказе товаров.
"Мы постоянно тестируем разные механики в компании, чтобы клиенты всегда могли получать свои товары максимально быстро и в любые регионы присутствия маркетплейса", - заключили в пресс-службе.