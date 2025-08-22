https://ria.ru/20250822/vzryvy-2036882801.html
В Харьковской области прогремели взрывы
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Чугуев Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее украинский "24 канал" и телеканал "Общественное" сообщали о взрывах в Харькове. "Чугуев Харьковской области - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 22.32 мск четверга. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
харьковская область, россия, чугуев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
