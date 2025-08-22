https://ria.ru/20250822/vzryvy-2036881663.html

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов

Серия взрывов произошла в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Серия взрывов произошла в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее украинский "24 канал" сообщал о взрыве в Харькове. "В Харькове была слышна новая серия взрывов, предположительно за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 22.32 мск четверга. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

2025

