"Опасный выбор": в Британии вынесли предупреждение Зеленскому
23:38 22.08.2025 (обновлено: 23:49 22.08.2025)
"Опасный выбор": в Британии вынесли предупреждение Зеленскому
"Опасный выбор": в Британии вынесли предупреждение Зеленскому
Владимиру Зеленскому предстоит принять обдуманное решение, которое станет судьбоносным как для него, так и для Украины, пишет британское издание Spiked. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому предстоит принять обдуманное решение, которое станет судьбоносным как для него, так и для Украины, пишет британское издание Spiked."Продолжение боевых действий при недостаточной поддержке США и Европы может обойтись Украине гораздо дороже, чем территории, находящиеся под контролем России. Для Зеленского любой выбор чреват опасностями", — говорится в материале.Издание отмечает, что Зеленский стоит перед судьбоносным решением о войне и мире, которое должно быть тщательного взвешенным и продуманным.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Ранее в пятницу глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC рассказал, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.Россия же, по его словам, согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял президент США.
"Опасный выбор": в Британии вынесли предупреждение Зеленскому

Spiked: любой выбор Зеленского может быть опасен для Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому предстоит принять обдуманное решение, которое станет судьбоносным как для него, так и для Украины, пишет британское издание Spiked.
"Продолжение боевых действий при недостаточной поддержке США и Европы может обойтись Украине гораздо дороже, чем территории, находящиеся под контролем России. Для Зеленского любой выбор чреват опасностями", — говорится в материале.
"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
Вчера, 20:09
Издание отмечает, что Зеленский стоит перед судьбоносным решением о войне и мире, которое должно быть тщательного взвешенным и продуманным.
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
Ранее в пятницу глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC рассказал, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Россия же, по его словам, согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял президент США.
"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за выходки Зеленского
Вчера, 16:07
 
