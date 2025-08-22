https://ria.ru/20250822/vybor-2037094162.html
"Опасный выбор": в Британии вынесли предупреждение Зеленскому
Владимиру Зеленскому предстоит принять обдуманное решение, которое станет судьбоносным как для него, так и для Украины, пишет британское издание Spiked. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому предстоит принять обдуманное решение, которое станет судьбоносным как для него, так и для Украины, пишет британское издание Spiked."Продолжение боевых действий при недостаточной поддержке США и Европы может обойтись Украине гораздо дороже, чем территории, находящиеся под контролем России. Для Зеленского любой выбор чреват опасностями", — говорится в материале.Издание отмечает, что Зеленский стоит перед судьбоносным решением о войне и мире, которое должно быть тщательного взвешенным и продуманным.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Ранее в пятницу глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC рассказал, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.Россия же, по его словам, согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял президент США.
