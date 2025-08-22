Вучич призвал протестующих в Сербии на публичные дебаты
Президент Сербии Вучич в соцсетях призвал протестующих на публичные дебаты
БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в соцсетях призвал протестующих в Сербии на публичные дебаты.
Глава сербского государства сказал в минувший четверг, что в Сербии проходит "время безумия" и протестов, чьи организаторы должны будут показать свое лицо.
"Сербия свои проблемы должна решать демократическим диалогом, а не насилием. Призываю представителей протестного движения на разговор и публичные дебаты о видении, чтобы обсудить наши планы и программы для будущего и вместе осудить насилие на наших улицах", - заявил Вучич в Instagram*. Где и как предлагается провести дебаты он не уточнил.
Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич сообщил в ночь на четверг, что мирные собрания граждан против протестов и беспорядков в Сербии и в поддержку властей страны собрали в 49 городах 33 тысяч человек, собрания прошли без инцидентов.
Граждане собрались в Панчево, Боре, Лознице, Вране, Пожареваце, Лесковаце и других провинциальных городах с национальными флагами и транспарантами "против блокирования (учреждений и инфраструктуры – ред." и в поддержку властей.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в среду, что в воскресенье объявит, какие именно экономические меры для улучшения положения граждан будут введены с 1 сентября. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости снижения цен на продукты в розничных сетях и о других экономических мерах поддержки населения.
Во вторник прошло заседание совета национальной безопасности во главе с президентом, по итогам не сделано заявлений и не выпущено официальное сообщение.
Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. Он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в Сербии через 3-4 дня для установления мира и порядка в стране. По его данным, с 12 по 17 августа 137 полицейских получили травмы во время беспорядков в разных городах Сербии.
Премьер Сербии Джуро Мацут ранее осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
